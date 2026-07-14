Dù Samsung vẫn chưa chính thức ra mắt Galaxy Z Fold 8 Ultra, một cuộc khảo sát mới đã cho thấy nhu cầu rất lớn của người dùng đối với bút S Pen trên mẫu điện thoại màn hình gập cao cấp này. Kết quả cho thấy phần lớn người dùng sẵn sàng bỏ thêm tiền chỉ để có được khả năng hỗ trợ S Pen, cho thấy cây bút cảm ứng vẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với dòng Galaxy Fold.

Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ảnh: Android Headlines/PhoneArena

Khảo sát được thực hiện với 1.476 người tham gia nhằm tìm hiểu liệu việc Galaxy Z Fold 8 bản tiêu chuẩn không hỗ trợ S Pen có ảnh hưởng đến quyết định mua của người dùng hay không. Kết quả cho thấy tới 75,27% số người được hỏi khẳng định họ vẫn sẽ chấp nhận trả thêm chi phí để mua Galaxy Z Fold 8 Ultra nếu đây là phiên bản duy nhất được hỗ trợ S Pen. Đây là tỷ lệ áp đảo, phản ánh mức độ gắn bó của người dùng với hệ sinh thái bút cảm ứng mà Samsung đã xây dựng trong nhiều năm.

75% người dùng sẵn sàng chi thêm tiền chỉ để có S Pen

Đi sâu vào kết quả khảo sát, có 75,27% người tham gia cho biết S Pen là yếu tố đủ quan trọng để họ lựa chọn phiên bản Ultra đắt tiền hơn. Trong khi đó, 14,5% cho rằng bút cảm ứng không ảnh hưởng đến quyết định mua máy của họ.

Khoảng 7,52% người dùng nhận định Galaxy Z Fold 8 với thiết kế màn hình rộng hơn đã đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng hằng ngày, nên việc có hay không có S Pen không còn quá quan trọng. Chỉ 2,71% cho biết họ đang chờ đợi mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán của Apple thay vì lựa chọn thiết bị gập của Samsung.

Những con số này cho thấy dù thị trường điện thoại gập ngày càng cạnh tranh, S Pen vẫn được xem là một lợi thế khác biệt của Samsung, đặc biệt với nhóm người dùng yêu thích ghi chú, chỉnh sửa tài liệu, vẽ phác thảo hoặc làm việc trực tiếp trên màn hình lớn.

Theo các thông tin rò rỉ xuất hiện trong thời gian gần đây, Samsung nhiều khả năng sẽ đưa khả năng hỗ trợ S Pen trở lại trên Galaxy Z Fold 8 Ultra sau khi tính năng này bị loại bỏ ở thế hệ trước.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa hai khái niệm. Tin đồn hiện tại chỉ đề cập đến việc màn hình của Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ có khả năng nhận diện và hoạt động với S Pen. Điều đó không đồng nghĩa chiếc điện thoại sẽ đi kèm bút trong hộp hoặc được tích hợp khe cắm bút bên trong thân máy.

Đây là hai cam kết hoàn toàn khác nhau. Cho đến thời điểm hiện tại, các nguồn tin chỉ đề cập đến khả năng hỗ trợ bút cảm ứng, còn việc Samsung có bán kèm S Pen hay không vẫn chưa được xác nhận.

S Pen là đặc quyền của phiên bản Ultra?

Việc có tới ba phần tư người tham gia khảo sát sẵn sàng chi thêm tiền để sở hữu S Pen cho thấy, chiến lược phân cấp sản phẩm của Samsung nhiều khả năng sẽ phát huy hiệu quả.

Theo các tin đồn, Galaxy Z Fold 8 Ultra không chỉ có S Pen mà còn sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá khác như pin lớn hơn, tốc độ sạc nhanh hơn và màn hình có chất lượng hiển thị cao hơn. Những cải tiến này đều hướng đến việc tạo khoảng cách rõ rệt giữa phiên bản Ultra với mẫu Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn, qua đó bảo vệ vị thế của mẫu điện thoại gập đắt tiền nhất trong danh mục sản phẩm của Samsung.

Đây cũng là cách nhiều hãng công nghệ đang áp dụng nhằm khuyến khích người dùng nâng cấp lên phiên bản cao cấp hơn, thay vì chỉ lựa chọn mẫu tiêu chuẩn có giá bán thấp hơn.

Đối với nhóm người dùng đang cân nhắc chiếc iPhone màn hình gập được đồn đoán sẽ ra mắt trong tương lai, thông tin về S Pen gần như không làm thay đổi quyết định.

Cho đến nay, Apple chưa từng xác nhận bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến việc hỗ trợ bút cảm ứng trên điện thoại màn hình gập. Vì vậy, nếu người dùng đã có xu hướng chờ sản phẩm của Apple, việc Samsung đưa S Pen trở lại cũng không phải yếu tố đủ sức khiến họ thay đổi lựa chọn.

Điều này phản ánh sự khác biệt về đối tượng khách hàng giữa hai hệ sinh thái. Trong khi Samsung tập trung vào trải nghiệm làm việc và năng suất với S Pen, Apple nhiều khả năng sẽ theo đuổi triết lý tối giản quen thuộc nếu thực sự bước chân vào thị trường điện thoại gập.

Nếu thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, những người hưởng lợi lớn nhất sẽ là các khách hàng đang phân vân giữa Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra; cùng với những người đang sử dụng Galaxy Z Fold 7 nhưng cảm thấy thiếu vắng S Pen sau khi Samsung loại bỏ tính năng này.

Trên thực tế, Samsung từng nhiều lần bán các thiết bị tương thích S Pen mà không tích hợp khe cắm bút bên trong thân máy. Do đó, ngay cả khi Galaxy Z Fold 8 Ultra hỗ trợ S Pen, điều này cũng không đồng nghĩa người dùng sẽ có một khe chứa bút tương tự dòng Galaxy S Ultra.

Dù kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu rất lớn từ phía người dùng, tất cả vẫn chỉ là những dự đoán dựa trên các thông tin rò rỉ.

Trong nhiều tháng qua, các nguồn tin liên quan đến việc S Pen quay trở lại trên liên tục thay đổi, khi thì khẳng định tính năng sẽ xuất hiện, lúc lại cho rằng Samsung đã hủy bỏ kế hoạch. Vì vậy, chưa thể khẳng định bất cứ điều gì cho đến khi Samsung chính thức công bố sản phẩm tại sự kiện Galaxy Unpacked dự kiến diễn ra vào ngày 22/7.

(Theo PhoneArena, Macworld)