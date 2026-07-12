Nếu các ước tính này chính xác, iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ có mức giá cao hơn khoảng 200 USD, thậm chí có thể lớn hơn, khi chính thức ra mắt vào tháng 9.

iPhone 18 Pro Max cao cấp nhất có thể chạm mốc 1.900 USD. Ảnh: AppleInsider

Trong đợt điều chỉnh giá gần đây, Apple đã tăng giá nhiều sản phẩm nhưng vẫn giữ nguyên mức giá của toàn bộ dòng iPhone. Tuy nhiên, giới phân tích từ lâu đã dự đoán rằng chiến lược này khó có thể kéo dài, đặc biệt với thế hệ iPhone 18 Pro sắp xuất hiện.

Theo ước tính mới từ Counterpoint Research, tổng chi phí linh kiện (Bill of Materials - BOM) để sản xuất một chiếc iPhone 18 Pro Max sẽ cao hơn khoảng 300 USD so với mẫu iPhone Pro Max hiện nay. Đây là mức tăng rất lớn trong lịch sử phát triển của dòng smartphone cao cấp của Apple.

Apple có thể tiếp tục chiến lược tăng giá "khéo léo"

Trong ngành công nghiệp smartphone, chi phí linh kiện thường tăng theo từng năm do công nghệ ngày càng hiện đại. Chẳng hạn, iPhone 15 Pro Max từng có chi phí sản xuất cao hơn khoảng 12% so với thế hệ trước, còn dòng iPhone 16 cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.

Tuy nhiên, tình hình năm nay được đánh giá nghiêm trọng hơn đáng kể. Theo Counterpoint Research, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thiếu hụt chip nhớ trên phạm vi toàn cầu, khiến Apple phải chi nhiều tiền hơn để mua các linh kiện quan trọng.

Báo cáo không công bố bảng giá chi tiết cho từng linh kiện, nhưng đối với phiên bản iPhone 18 Pro Max trang bị RAM 12GB và bộ nhớ trong 1TB, các chuyên gia dự đoán chi phí chip nhớ NAND sẽ tăng gấp khoảng bốn lần so với thế hệ trước.

Trong khi đó, chi phí bộ nhớ DRAM cũng được cho là tăng gần bốn lần. Đây là hai thành phần có ảnh hưởng trực tiếp đến tổng chi phí sản xuất và là nguyên nhân chính khiến giá thành của chiếc điện thoại tăng mạnh.

Ở các hạng mục khác, chi phí bộ xử lý được dự báo sẽ không thay đổi quá nhiều. Giá thành cụm camera có thể tăng nhẹ, trong khi màn hình lại có khả năng giảm đôi chút nhờ quá trình tối ưu chuỗi cung ứng và sản xuất.

Apple từ lâu đã nổi tiếng với cách điều chỉnh giá mà không phải lúc nào cũng khiến người dùng cảm nhận rõ ràng.

Ví dụ điển hình là khi ra mắt iPhone 15 Pro Max, hãng đã loại bỏ phiên bản bộ nhớ 128GB. Nhờ đó, mức giá khởi điểm của máy vẫn được giữ nguyên nếu so với phiên bản 256GB của thế hệ trước, dù trên thực tế người dùng đã phải chi nhiều tiền hơn để sở hữu chiếc iPhone mới.

Báo cáo cho rằng Apple hoàn toàn có thể tiếp tục áp dụng chiến lược tương tự với dòng iPhone 18 Pro. Bên cạnh việc điều chỉnh các tùy chọn dung lượng lưu trữ, hãng cũng có khả năng tăng trực tiếp giá bán.

Theo dự báo của tổ chức này, người tiêu dùng có thể phải trả thêm trung bình khoảng 200 USD cho mỗi chiếc iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max. Điều đáng chú ý là ngay cả khi tăng giá ở mức này, biên lợi nhuận của Apple vẫn có thể bị thu hẹp do chi phí linh kiện tăng quá nhanh.

Dù BOM là chỉ số quan trọng để so sánh chi phí sản xuất giữa các thế hệ smartphone, nó vẫn chưa phản ánh đầy đủ những gì Apple phải chi trả.

Với quy mô mua hàng khổng lồ, Apple thường có lợi thế đàm phán với các nhà cung cấp để đạt được mức giá tốt hơn nhiều đối thủ trên thị trường. Điều này đồng nghĩa chi phí thực tế của hãng có thể thấp hơn các ước tính dựa trên giá linh kiện thông thường.

Bên cạnh đó, BOM cũng không bao gồm các khoản đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, thiết kế, phần mềm, tiếp thị, vận hành chuỗi cung ứng cũng như dịch vụ hậu mãi. Những chi phí này không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng khan hiếm chip nhưng vẫn liên tục tăng theo quy mô và mức độ phức tạp của sản phẩm.

Vì vậy, Apple đang phải cân đối nhiều yếu tố khác nhau chứ không đơn thuần chỉ là giá linh kiện khi quyết định mức giá cuối cùng của dòng iPhone 18.

iPhone Ultra có thể rơi vào thời điểm khó khăn nhất

Hiện tại, tất cả các con số vẫn chỉ dừng ở mức dự báo dựa trên thông tin về chuỗi cung ứng và các linh kiện được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max. Giá bán chính thức sẽ chỉ được xác nhận khi Apple công bố sản phẩm vào sự kiện thường niên dự kiến diễn ra vào tháng 9.

iPhone Ultra dự báo sẽ có giá bán từ 2.300-2.500 USD. Ảnh: TT Technology/YouTube

Trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng mạnh, người dùng cũng đang đặc biệt quan tâm tới chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên - iPhone Ultra được cho là sẽ ra mắt trong cùng giai đoạn.

Nếu Apple thực sự giới thiệu sản phẩm này với mức giá rất cao như các tin đồn trước đó, đây có thể là thời điểm khó khăn nhất để hãng thuyết phục người tiêu dùng mở hầu bao, nhất là khi ngay cả dòng iPhone 18 Pro cũng được dự báo sẽ chứng kiến đợt tăng giá đáng kể.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone Ultra sẽ có giá bán từ 2.300-2.500 USD, trở thành chiếc iPhone đắt nhất mà Apple từng sản xuất. Một số nguồn tin khác như Engadget cũng cho rằng mức giá khởi điểm sẽ không dưới 2.000 USD, trong khi nhiều dự báo nghiêng về mốc khoảng 2.399 USD.

Mức giá cao kỷ lục này được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố. Apple sẽ phải sử dụng màn hình OLED gập thế hệ mới có nếp gấp gần như vô hình, bản lề kim loại lỏng (liquid metal hinge) có độ bền cao cùng hàng loạt linh kiện hoàn toàn mới được sản xuất với số lượng hạn chế. Ngoài ra, việc Apple áp dụng quy trình sản xuất phức tạp hơn đáng kể so với iPhone truyền thống cũng khiến chi phí mỗi thiết bị tăng mạnh.

Theo khảo sát chuỗi cung ứng mới nhất của Ming-Chi Kuo, Apple chỉ dự kiến xuất xưởng khoảng 500.000 đến 1 triệu chiếc iPhone Ultra trong giai đoạn đầu, trước khi tăng sản lượng lên khoảng 7-8 triệu máy trong năm tiếp theo. Nguồn cung khan hiếm được dự báo sẽ khiến thiết bị nhanh chóng "cháy hàng" ngay sau khi mở bán, tương tự những gì từng xảy ra với iPhone X vào năm 2017.

Giới quan sát cho rằng việc Apple đồng thời tung ra iPhone 18 Pro Max với khả năng tăng giá khoảng 200 USD và iPhone Ultra có giá trên 2.300 USD sẽ đánh dấu bước chuyển lớn trong chiến lược định vị sản phẩm cao cấp của hãng.

(Theo AppleInsider, Tom's Guide)