Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngay cả khi giá bán iPhone 18 Pro Max tăng mạnh, lợi nhuận mà hãng thu được trên mỗi chiếc điện thoại có thể vẫn thấp hơn so với iPhone 17 Pro Max.

Trong nhiều tháng qua, hàng loạt nguồn tin trong ngành đã dự đoán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có mức giá khởi điểm cao hơn đáng kể so với dòng iPhone 17 Pro.

Một số chuyên gia thậm chí cho rằng mức tăng có thể dao động từ 200 đến 300 USD. Không ít ý kiến cho rằng đây đơn giản là chiến lược tối đa hóa lợi nhuận của Apple.

Tuy nhiên, một đồ họa phân tích mới do Counterpoint Research công bố lại mang đến góc nhìn hoàn toàn khác.

Theo báo cáo này, nguyên nhân lớn nhất khiến giá bán iPhone 18 Pro Max tăng mạnh không phải vì Apple muốn kiếm thêm tiền, mà đến từ chi phí linh kiện đang leo thang với tốc độ chưa từng có.

Giá chip nhớ tăng mạnh trở thành gánh nặng lớn nhất

Trong suốt năm nay, thị trường bán dẫn chứng kiến sự bùng nổ về giá của các loại chip nhớ NAND và DRAM.

Đây cũng là xu hướng đã ảnh hưởng tới hàng loạt mẫu smartphone Android, máy tính bảng, cũng như các dòng iPad và Mac mới của Apple.

Mức tăng đáng kể được dự đoán cho chi phí sản xuất iPhone 18 Pro Max của Apple. Nguồn: Counterpoint Research

Theo Counterpoint Research, bộ nhớ hiện là thành phần có tốc độ tăng giá nhanh nhất trong toàn bộ cấu trúc chi phí của một chiếc smartphone cao cấp.

Chính điều này đang tạo áp lực rất lớn lên Apple khi chuẩn bị đưa iPhone 18 Pro Max ra thị trường.

Ở các thế hệ trước, Apple từng hưởng lợi nhờ giá linh kiện giảm dần. Phiên bản iPhone 17 Pro Max 256GB được ước tính có tổng chi phí linh kiện khoảng 410 USD, thấp hơn đáng kể so với mức 485 USD của iPhone 16 Pro Max và 453 USD trên iPhone 15 Pro Max.

Mặc dù các con số này chỉ mang tính ước tính và không phản ánh toàn bộ chi phí sản xuất, chúng cho thấy Apple đã từng tiết kiệm được đáng kể chi phí phần cứng trong vài năm gần đây.

Tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn với thế hệ iPhone mới.

Counterpoint Research cho biết hiện vẫn chưa thể xác định chính xác chi phí sản xuất của iPhone 18 Pro Max, nhưng các dự báo ban đầu cho thấy phiên bản cao cấp nhất với bộ nhớ trong 1TB có tổng chi phí linh kiện vượt mốc 800 USD.

Con số này cao hơn rất nhiều so với khoảng 500 USD của phiên bản iPhone 17 Pro Max dung lượng tương đương.

Điều đó đồng nghĩa Apple gần như buộc phải tăng giá bán lẻ nếu muốn duy trì hiệu quả kinh doanh.

Ngay cả khi giá máy tăng thêm 200 hoặc 300 USD, biên lợi nhuận trên mỗi sản phẩm nhiều khả năng vẫn sẽ thấp hơn so với năm ngoái.

Không phải mọi linh kiện đều tăng giá

Điểm tích cực hiếm hoi đối với Apple là không phải tất cả các linh kiện đều trở nên đắt đỏ hơn.

Theo các chuyên gia, chi phí màn hình của iPhone 18 Pro Max có thể giảm nhẹ nhờ quy trình sản xuất được tối ưu hơn.

Một số linh kiện khác cũng được kỳ vọng sẽ có giá thành thấp hơn so với thế hệ trước.

Tuy nhiên, những khoản tiết kiệm này gần như không đủ để bù đắp mức tăng mạnh của chip nhớ.

Trên iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB, tổng chi phí cho RAM và bộ nhớ lưu trữ chỉ vào khoảng 41 USD.

Nhưng với iPhone 18 Pro Max, riêng bộ nhớ RAM 12GB đã được dự đoán có giá cao hơn đáng kể con số này.

Bên cạnh đó, hệ thống camera cũng được cho là sẽ tăng chi phí do Apple áp dụng thêm các công nghệ cảm biến và xử lý hình ảnh mới. Dù mức tăng không quá lớn, đây vẫn là một yếu tố tiếp tục đẩy tổng giá thành sản xuất lên cao hơn.

Giá bán có thể lên tới gần 1.900 USD

Hiện Apple vẫn còn vài tháng nữa mới chính thức giới thiệu iPhone 18 Pro Max, vì vậy mọi dự đoán về giá bán vẫn chỉ mang tính tham khảo.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 18 Pro Max với dung lượng 256GB có khả năng khởi điểm ở mức khoảng 1.399 USD, cao hơn 200 USD so với iPhone 17 Pro Max.

Trong khi đó, phiên bản 512GB có thể được bán với giá khoảng 1.649 USD, còn bản 1TB có thể chạm ngưỡng 1.899 USD nếu Apple chuyển toàn bộ áp lực chi phí sang người tiêu dùng.

Dù vậy, ngay cả với những mức giá cao hơn này, Apple vẫn có thể thu về lợi nhuận thấp hơn trên mỗi thiết bị khi tính đầy đủ các khoản chi như nghiên cứu và phát triển, sản xuất, vận chuyển, phân phối, tiếp thị, phát triển phần mềm và các chi phí vận hành khác.

Việc lợi nhuận trên mỗi chiếc iPhone giảm không đồng nghĩa Apple sẽ gặp khó khăn về tài chính.

Chỉ riêng trong năm 2025, "Táo khuyết" đã ghi nhận lợi nhuận ròng lên tới khoảng 112 tỷ USD, tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có khả năng sinh lời cao nhất thế giới.

Vì vậy, nếu mỗi chiếc iPhone 18 Pro Max mang lại ít hơn khoảng 50-100 USD lợi nhuận so với iPhone 17 Pro Max, Apple vẫn hoàn toàn có đủ tiềm lực để duy trì hoạt động và tiếp tục đầu tư cho các thế hệ sản phẩm tiếp theo.

Điều mà giới phân tích quan tâm hơn là phản ứng của người tiêu dùng. Nếu giá bán tăng đúng như các dự báo hiện nay, doanh số của iPhone 18 Pro Max sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc khách hàng có sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn để đổi lấy những nâng cấp về hiệu năng, camera và trí tuệ nhân tạo hay không.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)