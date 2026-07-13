Tuy nhiên, cũng giống nhiều sản phẩm trước đây của hãng, Edge 70 Max đang khiến không ít người yêu công nghệ lo ngại rằng Motorola sẽ một lần nữa tự đánh mất lợi thế của mình vì những quyết định khó hiểu.

Edge 70 Max. Ảnh: Motorola

Sau khi lần lượt giới thiệu dòng Signature, Razr Fold và Edge (2026), Motorola tiếp tục chuẩn bị tung ra thêm một thiết bị đầy triển vọng. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy hãng thường sở hữu những ý tưởng rất tốt nhưng lại không thể biến chúng thành thành công thực sự vì những sai lầm hoàn toàn có thể tránh được.

Trong vài năm gần đây, Motorola là một trong những nhà sản xuất smartphone hiếm hoi luôn biết cách tạo bất ngờ. Từ mẫu flagship Signature mang nhiều đột phá, chiếc Edge 70 siêu mỏng, Edge (2026) với thiết kế nhỏ gọn khác biệt cho tới Razr Fold được mong chờ từ lâu, hãng liên tục mang đến những sản phẩm mới lạ thay vì đi theo lối mòn của thị trường.

Đáng tiếc, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, gần như mọi thiết bị kể trên đều chưa phát huy hết tiềm năng vốn có vì những quyết định chiến lược chưa hợp lý.

Ra mắt chỉ tại Ấn Độ – bước đi khó hiểu đầu tiên

Motorola đã chính thức xác nhận Edge 70 Max sẽ ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 15/7. Đây là thông tin đáng chú ý nhưng đồng thời cũng là điều khiến nhiều người thất vọng.

Việc Motorola mở bán trước tại quốc gia đông dân nhất thế giới không phải điều bất thường. Tuy nhiên, nếu nhìn lại trường hợp của Signature – mẫu máy từng được giới thiệu rất rầm rộ tại châu Âu và nhiều thị trường khác từ đầu năm, nhưng cuối cùng vẫn không xuất hiện tại Mỹ, thì khả năng Edge 70 Max cập bến thị trường Mỹ gần như bằng không.

Trong kịch bản khả quan nhất, Edge 70 Max có thể được bán thêm tại một số quốc gia châu Âu sau khi lên kệ ở Ấn Độ. Dẫu vậy, điều này vẫn chưa giải thích được vì sao Motorola tiếp tục gần như bỏ qua thị trường Mỹ, vốn được xem là một trong những nơi hãng có nhiều lợi thế nhất.

Điều đáng nói là Motorola hiện là nhà sản xuất điện thoại gập lớn thứ hai tại Bắc Mỹ. Thế nhưng hãng lại không tận dụng vị thế này để tung ra một đối thủ trực tiếp cạnh tranh với Galaxy S26 hay Galaxy S26 Ultra.

Trong khi đó, Razr (2026) và Razr Ultra (2025) đã chứng minh Motorola hoàn toàn đủ khả năng tạo ra những lựa chọn thay thế hấp dẫn cho dòng Galaxy Z Flip của Samsung. Chính vì vậy, việc tiếp tục bỏ trống phân khúc smartphone cao cấp tại Mỹ là điều rất khó hiểu.

Snapdragon 8 Gen 5 nhưng không phải phiên bản Elite

Điểm gây tranh cãi thứ hai nằm ở bộ xử lý. Theo các thông tin đã được hé lộ, Edge 70 Max sẽ sử dụng Snapdragon 8 Gen 5 thay vì Snapdragon 8 Elite Gen 5 – con chip mạnh nhất của Qualcomm dành cho smartphone Android.

Motorola không quảng bá Edge 70 Max là đối thủ trực tiếp của Galaxy S26 Ultra, nhưng cách hãng sử dụng các khẩu hiệu như "nâng cấp MAX", "hiệu năng vượt trội", "tốc độ không thỏa hiệp" hay "không giới hạn" dễ khiến người dùng kỳ vọng đây là một flagship thực thụ.

Xét về mặt marketing, điều này có thể chấp nhận được vì nhiều hãng khác cũng từng sử dụng những thông điệp tương tự. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Motorola đến nay vẫn chưa ra mắt một mẫu điện thoại truyền thống nào sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ngay cả những thiết bị đắt tiền như Razr Fold hay Razr Ultra (2026) cũng không thuộc nhóm smartphone Android mạnh nhất về cấu hình.

Đây là điều khiến nhiều người yêu công nghệ cảm thấy Motorola đang tự giới hạn mình ở vị trí của một thương hiệu hạng hai, trong khi hãng hoàn toàn có đủ năng lực để cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu, nếu biết tận dụng những lợi thế sẵn có.

Thông số kỹ thuật đủ sức gây áp lực lên nhiều đối thủ

Dù vậy, Edge 70 Max vẫn mang đến rất nhiều điểm sáng khiến giới công nghệ tiếp tục kỳ vọng.

Theo những thông tin từ các nguồn rò rỉ uy tín cũng như chính Motorola, mẫu smartphone này sẽ được trang bị viên pin dung lượng 7.100 mAh kết hợp sạc nhanh 90W.

Nếu thông số này chính xác, Edge 70 Max sẽ vượt trội đáng kể so với nhiều flagship hiện nay, kể cả Galaxy S26 Ultra vốn chỉ sở hữu pin 5.000 mAh cùng sạc nhanh 60W.

Bên cạnh đó, máy còn được cho là sở hữu màn hình AMOLED 6,82 inch độ phân giải Quad HD+ LTPO, đi kèm độ sáng cực đại lên tới 7.000 nit – một con số rất ấn tượng nếu được hiện thực hóa trên sản phẩm thương mại.

Một điểm đáng chú ý khác là Motorola tuyên bố Edge 70 Max sẽ là mẫu smartphone duy nhất trong phân khúc hỗ trợ sạc không dây từ tính tích hợp, tương tự cơ chế MagSafe của Apple.

Không chỉ mang đến trải nghiệm sạc tiện lợi hơn, tính năng này còn mở ra khả năng sử dụng nhiều phụ kiện nam châm mà trước đây chủ yếu xuất hiện trên iPhone hoặc một số mẫu Android cao cấp có tích hợp nam châm sẵn.

Giá bán sẽ quyết định thành bại của Edge 70 Max

Điều khiến Edge 70 Max trở nên hấp dẫn hơn là Motorola dường như đang hướng đến mức giá thấp hơn đáng kể so với các smartphone khác hỗ trợ sạc từ tính, bao gồm cả Google Pixel 10.

Ngoài ra, hãng cũng cho biết đây sẽ là thiết bị duy nhất trong phân khúc giá sở hữu màn hình Quad HD+ LTPO, giúp tăng thêm sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng tầm giá.

Nếu Motorola thực sự đưa Edge 70 Max ra thị trường với mức giá hợp lý, đồng thời mở rộng phạm vi phân phối ra ngoài Ấn Độ, mẫu smartphone này hoàn toàn có thể trở thành một trong những lựa chọn Android đáng mua nhất năm 2026.

(Theo PhoneArena, TechCrunch)