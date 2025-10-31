Trong chiến lược “Go Global” của VNG, mảng Game tiếp tục là trụ cột doanh thu với tổng booking đạt 2.328 tỷ đồng.

VNG cho biết, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 263 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Trong quý 3, VNG đã đóng góp ngân sách nhà nước 324 tỷ đồng và tài trợ gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch VNG, nhấn mạnh: “Ba quý liên tiếp có lợi nhuận AOP dương là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả của những điều chỉnh chiến lược và kỷ luật đầu tư mà chúng tôi đã tiến hành. Trong quý cuối năm và xuyên suốt 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư có trọng tâm vào AI và tăng tỉ trọng doanh thu từ thị trường quốc tế. Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, đây sẽ là nền tảng để VNG phát triển dài hạn và đạt được chu kỳ tăng trưởng mới”.

Với vị thế mũi nhọn trong chiến lược “Go Global” của VNG, mảng Game tiếp tục là trụ cột doanh thu với tổng booking đạt 2.328 tỷ đồng, trong đó 17% đến từ thị trường quốc tế. Đáng chú ý, các tựa game mang tính chiến lược dài hạn của VNGGames ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 39% doanh thu so với cùng kỳ 2024.

Trong quý, VNGGames đã ra mắt 7 tựa game mới và tham gia Gamescom Asia Thailand Game Show 2025, sự kiện game quốc tế lớn nhất Đông Nam Á, khẳng định vị thế Top 1 tại thị trường Việt Nam và top 2 khu vực Đông Nam Á. Sản phẩm Roblox cũng đã tăng trưởng quý thứ 4 liên tiếp về người dùng và doanh thu kể từ khi được VNGGames vận hành tại thị trường Việt Nam.

Zalo tiếp tục giữ vững vị thế là nền tảng nhắn tin Top 1 tại Việt Nam với 79,2 triệu người dùng hàng tháng và 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Bên cạnh đó, sản phẩm Zalo OA, với 25.542 tài khoản trả phí hàng tháng, tiếp tục hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số.

Ở lĩnh vực thanh toán điện tử, ứng dụng thanh toán Zalopay ghi nhận tổng khối lượng giao dịch (Total Transaction Volume) tiếp tục tăng trưởng mạnh, lên tới 82% so với cùng kỳ. Số người dùng thường xuyên tăng 33%, trong khi doanh thu từ dịch vụ tài chính tăng trưởng 389%.

Trong tháng 9, tính năng Quét QR quốc tế trên Zalopay chính thức được triển khai tại thị trường Trung Quốc, sau nhiều quốc gia châu Á được công bố trước đó, giúp người Việt dễ dàng thanh toán tại nước ngoài mà không cần đổi ngoại tệ hay mở thẻ tín dụng. Trong nước, Zalopay đang tích cực thúc đẩy hạ tầng thanh toán số trong giao thông đô thị (thanh toán vé Metro, xe buýt, tra cứu thông báo phạt nguội…).

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 của mảng doanh nghiệp số - mảng kinh doanh B2B duy nhất của VNG tăng 57% so với cùng kỳ, trong đó 55% đến từ thị trường nước ngoài và 51% đến từ mảng AI. Tại thị trường trong nước, GPU Cloud trở thành phân khúc tăng trưởng nhanh nhất sau điện toán truyền thống, với doanh thu quý 3 tăng 135% so với cùng kỳ năm 2024. Đà tăng trưởng đến từ nhu cầu cao trong các ứng dụng AI như Chatbot, OCR bóc tách tài liệu, xác thực sinh trắc học và các giải pháp dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bảo hiểm và bán lẻ.

Về hạ tầng, VNG Cloud đã hoàn tất mở rộng 5 vùng khả dụng (AZ) tại Hà Nội, TPHCM và Bangkok, đảm bảo SLA 99.99% và hỗ trợ triển khai multi-AZ, giúp doanh nghiệp Việt mở rộng hoạt động ra khu vực thuận lợi hơn. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã triển khai các hệ thống trọng yếu như CDP, POS và hóa đơn điện tử trên nền tảng này.

Cũng trong quý 3, Zalo đã ra mắt Trợ lý Công dân số AI, hỗ trợ hơn 79 triệu người dùng tra cứu thông tin hành chính, pháp lý ngay trên Zalo một cách nhanh chóng và an toàn.

Chỉ sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, tính năng này đã thu hút hơn 180.000 người sử dụng. Mỗi ngày, trợ lý công dân số tiếp nhận và xử lý khoảng 6.000 câu hỏi từ 4.000 người dùng. Tính năng này thể hiện định hướng rõ nét của Zalo trong việc gắn chặt ứng dụng AI với chuyển đổi số quốc gia và góp phần hiện thực hóa mục tiêu: 100% người dân Việt Nam sử dụng nền tảng nhắn tin và trợ lý AI do Zalo phát triển trong vòng 5 năm tới.

Bên cạnh đó, Trợ lý thông minh tiếng Việt Kiki Auto cũng giới thiệu gói tính năng nâng cao gồm Cảnh báo giao thông, Báo cáo phạt nguội,.... Kiki Auto hiện đã ghi nhận 1,34 triệu lượt cài đặt trên các phương tiện ô tô kể từ khi ra mắt.