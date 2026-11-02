Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng giám đốc, giữ chức Quyền Tổng giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng kể từ ngày 2/11.

Theo đó, HĐQT Sacombank bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng giám đốc - đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng từ ngày 2/11.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, có hơn 20 năm làm việc tại các ngân hàng như VPBank, LPBank. Bà gia nhập Sacombank vào cuối năm 2025, cùng giai đoạn ông Nguyễn Đức Thụy rời LPBank để chuyển sang ngân hàng này. Ông Thụy đang là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.

Với việc bổ nhiệm bà Kiều Anh vào vị trí Quyền Tổng giám đốc, ông Loic Faussier sẽ thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Sacombank, vị trí ông được bổ nhiệm vào tháng 7/2026 vừa qua. Thay vào đó, ông Loic Faussier chuyển sang đảm nhiệm vị trí cố vấn cấp cao HĐQT.

Trước đó, ngày 26/10, Sacombank đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ái Quốc giữ chức Phó Tổng giám đốc.