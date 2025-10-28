Sau thời gian dài đối mặt với tin đồn bị tách khỏi tập đoàn do thiếu khách hàng, mảng foundry (sản xuất chip theo hợp đồng) của Samsung Electronics đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ với hàng loạt đơn hàng lớn từ Tesla, Apple và Nintendo.

Theo CNBC, Tesla đã đặt hàng Samsung sản xuất chip AI5 và AI6, những thế hệ chip AI mới nhất của hãng xe điện này. Trước đó, dòng chip AI5 được cho là sẽ do TSMC độc quyền sản xuất, nhưng CEO Elon Musk tiết lộ trong cuộc họp quý III rằng Samsung tại Texas và TSMC tại Arizona sẽ cùng tham gia.

“Chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra nguồn cung dư thừa với chip AI5 để phục vụ không chỉ ô tô và robot mà còn cho các trung tâm dữ liệu”, Musk nói.

Hãng xe điện Tesla của Elon Musk là khách hàng lớn của Samsung Foundry. Ảnh: Yonhap

Tháng 7 vừa qua, Musk xác nhận trên mạng X về việc Samsung sẽ sản xuất chip AI6 cho Tesla theo hợp đồng trị giá 16,5 tỷ USD, tương đương 7,6% doanh thu năm 2024 của Samsung. Đây trở thành hợp đồng lớn nhất trong lịch sử bộ phận chip của hãng. Dây chuyền sản xuất chip AI6 sẽ bắt đầu từ 2027 - 2028 và kéo dài đến cuối 2033.

Không chỉ Tesla, Apple và Nintendo cũng đang hợp tác với Samsung. Tại nhà máy ở Austin (Texas), Samsung và Apple đồng phát triển cảm biến hình ảnh thế hệ mới, hướng đến tối ưu hóa năng lượng và hiệu năng cho iPhone tương lai.

Cùng lúc, Samsung đang sản xuất chip chính do Nvidia thiết kế cho máy chơi game Nintendo Switch 2, ra mắt vào tháng 6 vừa qua.

Giới phân tích nhận định, nhiều công ty đang chủ động đa dạng hóa chuỗi cung ứng, khi TSMC nắm hơn 70% thị phần toàn cầu.

“Samsung là đối thủ duy nhất ngoài TSMC có thể sản xuất chip tiên tiến ở tiến trình 2nm”, một chuyên gia ngành công nghiệp cho biết. “Vì thế, đơn hàng sẽ còn tăng mạnh.”

Sau nhiều quý thua lỗ, mảng foundry của Samsung được ước tính giảm lỗ từ 2 nghìn tỷ won xuống mức hơn 1 nghìn tỷ won trong quý III/2025.

Dự kiến, khi bắt đầu cung cấp chip cho Galaxy S26 và Tesla AI5, khoản lỗ này sẽ tiếp tục thu hẹp và có thể có lãi trở lại vào cuối năm 2027.

Nguồn tin cho biết, dòng Galaxy S26 sắp ra mắt sẽ trang bị chip Exynos 2600 do Samsung tự sản xuất bằng tiến trình 2nm, ngoại trừ phiên bản Ultra.

Trước đó, hồi tháng 10/2024, giữa lúc xuất hiện đồn đoán về số phận của bộ phận đúc chip, Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong khẳng định sự khao khát tăng trưởng không đồng nghĩa với tách mảng.

Theo hãng nghiên cứu TrendForce, TSMC hiện chiếm 70,2% thị phần foundry toàn cầu, trong khi Samsung chỉ nắm 7,3%. Tuy nhiên, với các hợp đồng lớn từ Tesla, Apple và Nintendo, khoảng cách này có thể dần thu hẹp trong những năm tới.

(Theo Korea Herald)