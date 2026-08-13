Tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM chiều 13/8, ông Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cho biết, các dự án cải tạo, chỉnh trang kênh rạch tại TPHCM đang đối mặt nguy cơ chậm tiến độ do thành phố chưa công bố danh mục địa điểm tiếp nhận bùn nạo vét, trong khi tổng khối lượng bùn tồn đọng đã lên tới khoảng 17 triệu m³.

Ban Hạ tầng đô thị hiện là chủ đầu tư các dự án nạo vét, chỉnh trang kênh rạch, gồm: Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh, sông Cầu và bờ Bắc Kênh Đôi...

Ông Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thông tin tại họp báo

Theo ông Dũng, thành phố vẫn chưa công bố danh mục các vị trí dự trữ, tiếp nhận bùn nạo vét không ô nhiễm (bùn ô nhiễm được xử lý theo quy trình riêng), nên mỗi dự án phát sinh nhu cầu đổ bùn phải tự làm việc với từng địa phương có quỹ đất, sau đó trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt mới được thực hiện.

Từ thực tế trên, Ban Hạ tầng đô thị kiến nghị thành phố sớm công bố danh mục các địa điểm có nhu cầu tiếp nhận đất, bùn để san lấp, áp dụng không chỉ cho các dự án của Ban mà cho cả các địa phương, đơn vị khác trên địa bàn, đồng thời ưu tiên chọn vị trí gần dự án để giảm chi phí vận chuyển.

Thực trạng thiếu nơi đổ bùn thể hiện rõ tại dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, tuyến kênh dài gần 32km và cũng là một trong những dự án chỉnh trang kênh rạch lớn nhất thành phố hiện nay. Dự án dự kiến phải nạo vét hơn 3 triệu m³ bùn nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nơi tiếp nhận.

Nhiều gói thầu thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã hoàn thành các hạng mục trên bờ, như bờ kè, nhưng chưa thể triển khai nạo vét lòng kênh

Ghi nhận đầu tháng 8 tại công trường, các hạng mục trên bờ như bờ kè, vỉa hè và hai tuyến đường dọc kênh đang được thi công khẩn trương, nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thiện. Trong khi đó, hạng mục nạo vét lòng kênh vẫn chưa thể triển khai do chưa có phương án xử lý, đổ bùn phù hợp.

Đáng chú ý, gói thầu số 10, đoạn kênh dài hơn 8km từ cầu Trường Đai đến sông Sài Gòn, có lòng kênh rộng nhất toàn tuyến, có nơi gần 100m. Do đó, khối lượng đất đào và bùn cần nạo vét tại đây cũng lớn nhất, ước tính khoảng 1,7 triệu m³, chiếm gần một nửa tổng khối lượng bùn của toàn dự án.

Hiện gói thầu đạt hơn 65% khối lượng, chủ yếu ở các hạng mục trên bờ. Riêng nạo vét lòng kênh vẫn chưa thể triển khai do chưa có phương án xử lý, đổ bùn.

Mỗi ngày, 30 viên chức TPHCM lên xe buýt để làm một việc đặc biệt Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, đơn vị này duy trì ít nhất 30 viên chức đi giám sát trực tiếp trên các tuyến xe buýt mỗi ngày, nhằm kiểm soát chất lượng dịch vụ và hỗ trợ hành khách.

Vì sao loạt dự án cải tạo kênh, rạch nghìn tỷ ở TPHCM vẫn ì ạch kéo dài? Nhiều dự án cải tạo kênh, rạch trọng điểm tại TPHCM đang gấp rút hoàn thiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, song tiến độ thi công vẫn còn nhiều vướng mắc về pháp lý, hạ tầng...