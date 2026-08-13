Thông tin được ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 13/8.

Theo ông Hoàn, việc bố trí viên chức đi cùng các tuyến xe buýt nhằm ba mục đích: cùng kiểm soát chất lượng dịch vụ, trực tiếp hướng dẫn hành khách và duy trì liên kết với đơn vị vận tải để kịp thời hỗ trợ, xử lý các vấn đề phát sinh trên xe.

Song song với lực lượng giám sát trực tiếp, trung tâm cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất, yêu cầu các đơn vị vận tải chấn chỉnh lái xe, nhân viên phục vụ về kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử và an toàn.

Ông Hoàn nhấn mạnh công tác kiểm soát không chỉ dựa vào việc lên xe kiểm tra trực tiếp mà còn ứng dụng công nghệ. Hiện toàn bộ xe buýt đã lắp camera giám sát trong và ngoài xe, dữ liệu được truyền về Trung tâm Dữ liệu để phân tích, đánh giá. Trường hợp phát hiện vi phạm liên quan đến an toàn, trung tâm sẽ phối hợp với Công an TP để xử lý.

Ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM thông tin tại họp báo

Việc tăng cường giám sát diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang triển khai chính sách miễn vé xe buýt từ ngày 1/7. Tính đến 12/8, sau 43 ngày thực hiện, thành phố đã đón hơn 12 triệu lượt hành khách, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2025, vượt chỉ tiêu tối thiểu 30% mà UBND TP đề ra.

Cùng thời gian này, trung tâm ghi nhận 259 phản ánh của người dân qua tổng đài 1022, mạng xã hội và báo chí, trong đó khoảng 41% liên quan đến việc xe buýt không đón khách - đây cũng là một trong những cơ sở để đơn vị này tăng cường lực lượng giám sát trên các tuyến.

Sau hơn 1 tháng triển khai miễn phí vé xe buýt, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM ghi nhận 259 phản ánh của người dân

Ông Hoàn cho biết từ ngày 1/10, hành khách đi xe buýt miễn phí sẽ phải xác thực khi lên xe bằng căn cước công dân, VNeID hoặc các loại thẻ ngân hàng, ví điện tử, thay vì không cần xác thực như giai đoạn đầu. Đây cũng là một phần trong mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách mà lực lượng giám sát trực tiếp trên xe đang hướng tới.

Vừa qua, trung tâm cũng đã bắt đầu phát hành thẻ đi xe buýt miễn phí cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 29 của HĐND TPHCM, gồm người trên 60 tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật và người có công với cách mạng. Người dân có thể đăng ký thẻ trực tuyến hoặc trực tiếp, sử dụng để đi cả xe buýt lẫn tuyến metro.

Bất ngờ trước diện mạo mới lạ của nhà chờ xe buýt ở trung tâm TPHCM Nhà chờ xe buýt trên đường Pasteur (phường Sài Gòn, TPHCM) vừa được lắp đặt theo kiểu hoàn toàn mới, gây chú ý nhờ diện mạo hiện đại với tông xanh nổi bật.