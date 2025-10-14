Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho biết, ngày 13/10, Ban Tổ chức lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã chuyển toàn bộ số tịnh tài hơn 1,94 tỷ đồng đến Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo TPHCM để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cụ thể, số tiền này được chuẩn bị cho chuyến cứu trợ các địa phương chịu thiệt hại nặng qua hai cơn bão số 10 và 11 vừa qua.

Việc chuyển toàn bộ tịnh tài phúng điếu vào công tác từ thiện được Ban Tổ chức tang lễ xem là hành động tri ân và tiếp nối hạnh nguyện của Ngài - vị cao tăng suốt đời sống vì chúng sinh.

Trước đó, trong thời gian diễn ra lễ tang, Thượng tọa Thanh Phong đã khẳng định, toàn bộ tịnh tài cúng dường sẽ được sử dụng cho hoạt động cứu trợ, đúng với tinh thần từ bi, nhập thế của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Hàng trăm tăng ni, phật tử và người dân chắp tay tiễn đưa vị trưởng lão cả đời vì đạo pháp - dân tộc, sáng 12/10. Ảnh: Q.H

Như VietNamNet đưa tin, lễ tang Trưởng lão Hòa thượng được cử hành trang nghiêm tại chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM) từ ngày 8 đến 12/10.

Sau lễ truy niệm sáng 12/10, kim quan của cố Trưởng lão Hòa thượng được phụng tống và nhập tháp tại Linh Phong Thiền Uyển - trú xứ do ngài khai sơn.

Trong 5 ngày diễn ra lễ tang, hơn 100 phái đoàn từ Trung ương Giáo hội, các tỉnh thành, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và đông đảo tăng ni, phật tử đã đến viếng, tưởng niệm và cầu nguyện giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm - viên tịch lúc 4h30 ngày 8/10/2025 (nhằm ngày 17/8 năm Ất Tỵ), trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm.

Ngài xuất gia năm 15 tuổi, được Tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc) thế độ. Trải qua hơn 70 năm tu học, hoằng pháp và giáo hóa, ngài được tôn xưng là bậc trưởng thượng của Tăng - già Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Giáo hội.

Là Trưởng sơn môn Trung Hậu, Chứng minh Đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm, Viện chủ Linh Phong Thiền Uyển (TPHCM) cùng nhiều tự viện, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh cả đời gắn bó với đạo pháp và dân tộc, nêu gương đạo hạnh, khiêm cung và từ hòa.