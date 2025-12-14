Với chủ đề “Hành trình xanh – Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, giải chạy được tổ chức nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và góp phần quảng bá hình ảnh năng động, hiện đại của TP.HCM.

Giải năm nay có ba cự ly gồm 21,1km, 10km và 5km, dành cho cả nam và nữ. Hoa hậu Việt Nam 2024 Trúc Linh cùng dàn người đẹp xuất hiện rạng rỡ tại buổi khai mạc, góp phần khuấy động không khí và cổ vũ tinh thần cho các runner.

Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất vừa kết thúc tại TPHCM

Sau gần hai ngày tranh tài sôi nổi, giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất – năm 2025 đã khép lại thành công. Gần 2.000 vận động viên tham dự đã hoàn thành các cự ly trong không khí hào hứng, kỷ luật và an toàn.

Kết quả các cự ly cụ thể:

Cự ly 5km: Nam: Trương Nhật Linh (nhất), Lý Toàn Phát Dĩ (nhì), Nguyễn Thanh Văn (ba); Nữ: Lê Thị Kim Chi (nhất), Nguyễn Thị Ngọc Lan (nhì), Nguyễn Mai Tuyết Nghị (ba).

Cự ly 10km: Nam: Lê Hữu Lộc (nhất), Nguyễn Anh Tú (nhì), Phạm Quốc Hùng (ba); Nữ: Nguyễn Thị Ngọc Lan (nhất), Lê Thị Nhân (nhì), Nguyễn Thị Thùy Phương (ba).

Cự ly 21km: Nam: Nguyễn Thành Đạt (nhất), Lý Nhân Tín (nhì), Trương Văn Tâm (ba); Nữ: Lê Thị Hà (nhất), Nguyễn Thị Thu Hà (nhì), Quách Thị Bích Thùy (ba).