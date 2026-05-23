Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng quân đội. Theo đó, bài thi gồm 3 phần. Phần 1 là Toán học và xử lý số liệu (Tư duy định lượng) với 50 câu (35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 15 câu hỏi điền đáp án) trong 80 phút, thang điểm 50.

Phần 2 là Văn học - Ngôn ngữ (Tư duy định tính) với 50 câu (trắc nghiệm khách quan) trong 55 phút, thang điểm 50.

Phần 3 là Khoa học hoặc Tiếng Anh với 50 câu (trắc nghiệm khách quan và điền đáp án) trong 60 phút, thang điểm 50.

Thí sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ thi nếu không có nguyện vọng. Các em sẽ lựa chọn thi một trong các mã bài thi sau:

Đề tham khảo thi đánh giá năng lực vào các trường quân đội như sau:

Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng tổ chức dự kiến sẽ diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 6. Thí sinh biết điểm ngay sau khi kết thúc bài làm. Năm nay, 23 trường quân đội tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng. Tổng chỉ tiêu 5.420 học viên đại học, tăng hơn 1.000 với năm ngoái.