Ngày 7/4, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng công bố hướng dẫn dành cho thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh các trường quân đội năm 2026.

Theo đó, đối tượng được đăng ký dự thi là thí sinh đã tham gia sơ tuyển, được Ban Tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng năm 2026.

Thí sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ thi nếu không có nguyện vọng.

Thí sinh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://qda.edu.vn từ 8h ngày 11/5 đến 17h ngày 20/5. Kỳ thi dự kiến được tổ chức vào tuần thứ ba của tháng 6.

Khu vực dự thi cụ thể như sau:

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng lưu ý thí sinh bắt buộc phải đăng ký dự thi theo đúng khu vực quy định, quân nhân đăng ký dự thi theo địa bàn nơi đóng quân.

Bài thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh các trường quân đội (QDA) gồm 3 phần. Phần 1 là Toán học và xử lý số liệu (Tư duy định lượng) với 50 câu (35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 15 câu hỏi điền đáp án) trong 80 phút, thang điểm 50.

Phần 2 là Văn học - Ngôn ngữ (Tư duy định tính) với 50 câu (trắc nghiệm khách quan) trong 55 phút, thang điểm 50.

Phần 3 là Khoa học hoặc Tiếng Anh với 50 câu (trắc nghiệm khách quan và điền đáp án) trong 60 phút, thang điểm 50. Thí sinh lựa chọn thi Khoa học hoặc Tiếng Anh. Phần thi Khoa học thí sinh chọn 1 tổ hợp trong tổng số 5 chủ đề: Vật lý - Hóa học, Hóa học - Sinh học, Vật lý - Sinh học, Lịch sử - Địa lý.

Sau khi nộp bài, máy tính sẽ dành trên 60 giây cho thí sinh ghi nhớ điểm thi của mình. Nếu thí sinh không vi phạm kỷ luật, điểm hiển thị trên màn hình sẽ là điểm thi thí sinh đạt được của đợt thi tương ứng.