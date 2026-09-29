Theo VNVC, nhiều trẻ được gia đình đưa đi tiêm ngay trong ngày đầu vắc xin có mặt tại Việt Nam. Trong đó, có những trẻ từng mắc tay chân miệng, thậm chí từng phải nhập viện điều trị nhiều lần. Trong đó, hơn 80% phụ huynh chủ động đặt giữ đủ phác đồ cho con.

Đông đảo phụ huynh tranh thủ đưa con em đến trung tâm VNVC để tiêm vắc xin tay chân miệng trong những ngày đầu ra mắt. Ảnh: Anh Tuấn

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết vắc xin tay chân miệng dành cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, phác đồ gồm 2-3 mũi tuỳ theo độ tuổi bắt đầu tiêm. Lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, vắc xin là thành quả của hơn 15 năm nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, có đóng góp lớn của Việt Nam.

Vắc xin trải qua quá trình nghiên cứu từ năm 2007, giai đoạn 3 được thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn với sự tham gia của gần 2.500 trẻ em Việt Nam, chiếm 82,9%. Trung tâm thử nghiệm lâm sàng Viện Pasteur TP.HCM là đơn vị phối hợp triển khai nghiên cứu tại Việt Nam, góp một phần rất lớn dữ liệu khoa học về vắc xin.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên The Lancet cho thấy toàn bộ ca mắc tay chân miệng do EV71 trong nghiên cứu đều xảy ra ở nhóm không được tiêm vắc xin. Vắc xin ghi nhận hiệu lực bảo vệ gần 97% và 100% ngăn ngừa nhập viện đối với tay chân miệng do EV71. Hiệu quả của vắc xin tiếp tục được củng cố bằng dữ liệu thực tế tại những nơi có điều kiện dịch tễ tương đồng Việt Nam. Một báo cáo của CDC khu vực được triển khai vắc xin với hơn 600.000 liều đã được tiêm từ năm 2023, không ghi nhận các ca mắc bệnh nặng do EV71 trong giai đoạn từ 2024-2026. Trong khi trước đó EV71 từng là tác nhân chính liên quan các ca bệnh nặng và tử vong tại đây.

Đưa con gái Nhã Kỳ, 14 tháng tuổi, đến VNVC Cà Mau tiêm vắc xin, chị Mai Thị Trinh, 37 tuổi, ở phường An Xuyên, nhớ lại lần con trai lớn mắc tay chân miệng nặng khi mới 2 tuổi. Bé phải điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau hơn một tuần mới qua giai đoạn nguy hiểm. Lo con gái cũng mắc bệnh, chị đăng ký và đưa bé đi tiêm ngay khi VNVC triển khai vắc xin này.

Bé Nhã Kỳ được mẹ đưa đi tiêm vắc xin tay chân miệng tại VNVC Cà Mau ngày 27/9. Ảnh: Kiều Diễm

Ở TP.HCM, chị Bảo Ngọc (32 tuổi) đưa con 4 tuổi đến VNVC Phạm Văn Chiêu, phường Gò Vấp tiêm phòng. Lúc 1 tuổi, con chị Ngọc từng mắc tay chân miệng nguy kịch do EV71, phải lọc máu, can thiệp ECMO tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

“Cảm giác nhìn con chuyển nặng rất nhanh mà mình bất lực thực sự ám ảnh. Sau những gì gia đình đã trải qua, tôi càng hiểu chủ động phòng bệnh cho con quan trọng thế nào”, chị Ngọc chia sẻ.

Vắc xin tay chân miệng cũng được nhiều phụ huynh bàn luận trên các diễn đàn, hội nhóm. Có người cho biết đã đưa con đến VNVC tiêm ngay; những gia đình từng chăm trẻ mắc bệnh chia sẻ rằng họ mong vắc xin có sớm hơn.

Trước nhu cầu tăng cao, VNVC huy động hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên trên toàn hệ thống. Gần 300 trung tâm tăng cường nhân sự, mở rộng khu khám và tiêm, kéo dài giờ phục vụ và làm việc xuyên trưa. Hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh và xe lạnh đạt chuẩn GSP, với năng lực bảo quản hơn 400 triệu liều cùng lúc, hỗ trợ vận chuyển vắc xin trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng và duy trì yêu cầu an toàn.

VNVC đã khẩn trương tổ chức vận chuyển vắc xin tay chân miệng an toàn đến gần 300 trung tâm trên toàn quốc, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tiêm chủng cho trẻ. Ảnh: VNVC

Gắn bó hàng chục năm với công tác điều trị các ca tay chân miệng nặng tại Việt Nam, BS. Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đã có vắc xin phòng bệnh và VNVC chính thức triển khai tiêm cho trẻ trên toàn quốc. Theo BS. Khanh, tay chân miệng do nhiều nhóm virus đường ruột Enterovirus gây ra, nhưng EV71 đặc biệt đáng lo ngại do có tính hướng thần kinh mạnh, liên quan nhiều trường hợp bệnh nặng, biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch và tử vong ở trẻ nhỏ.

“Đây là lý do vì sao việc phát triển vắc xin nhắm đến tác nhân gây bệnh nặng nhất EV71 thay vì ngăn ngừa tất cả chủng virus gây tay chân miệng”, BS. Khanh phân tích.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh trình bày về mức độ nguy hiểm của chủng virus EV71 và phân tích việc phát triển vắc xin nhắm đến EV71 tại hội thảo “Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71” diễn ra mới đây. Ảnh: VNVC

Sự đón nhận tích cực của phụ huynh Việt Nam cùng các bằng chứng khoa học về hiệu quả của vắc xin - đặc biệt từ các thử nghiệm lâm sàng, trong đó có trẻ em Việt Nam - được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tay chân miệng kéo dài nhiều năm qua.

Hải Đường