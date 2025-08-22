XEM VIDEO:

Tối 21/8, buổi tổng hợp luyện đầu tiên chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức để lại nhiều ấn tượng với người dân.

Các khối diễu binh, diễu hành trùng trùng, lớp lớp qua các tuyến phố trong tiếng hò reo, cổ vũ của nhân dân. Trong số đó có 3 khối quân đội nước ngoài tham gia gồm Nga, Lào, Campuchia theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga cử đội hình danh dự của Trung đoàn Preobrazhensky gồm 30 quân nhân. Đây là một đơn vị đặc biệt có lịch sử của đội tiêu binh danh dự gắn liền với Trung đoàn Preobrazhensky huyền thoại, biểu tượng của vinh quang và danh dự quân sự Nga. Ngày nay, Trung đoàn Preobrazhensky làm nhiệm vụ đón tiếp nguyên thủ các quốc gia cũng như tham gia vào những cuộc duyệt binh lớn.

Bộ Quốc phòng Lào cử 120 quân nhân, trong đó có 20 quân nhân từng tham gia lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước của Việt Nam, 49 quân nhân trong khối tham gia lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga.

Trong khi đó Quân đội Hoàng gia Campuchia cử 120 cán bộ, chiến sĩ sang Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

Khối diễu binh của Nga tiến qua lễ đài. Ảnh: Phạm Hải

Khối diễu binh của Lào. Ảnh: Phạm Hải

Khối diễu binh của Campuchia. Ảnh: Phạm Hải

Khối diễu binh Nga trên phố Tràng Tiền. Ảnh: Nguyễn Huế

Khối diễu binh Lào ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay. Ảnh: Nguyễn Huế

Khối diễu binh Campuchia đi qua tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Huế

Các khối diễu binh nước ngoài đi qua phố Hàng Bông. Ảnh: Nguyễn Huy

Người dân nồng nhiệt chào đón, cổ vũ các khối diễu binh ba nước. Ảnh: Nguyễn Huế