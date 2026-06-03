Theo phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), thực hiện cao điểm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, các đơn vị thuộc Phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn từ ngày 1/5.

CSGT đo nồn độ cồn tài xế xe tải. Ảnh: CSGT

Lập chốt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông. Ảnh: CSGT

Dù lưu lượng phương tiện và nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa tại TPHCM duy trì ở mức cao, kết hợp thời tiết chuyển mùa bất lợi, song tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cơ bản được giữ vững. Số vụ tai nạn giao thông (TNGT) giảm 35 vụ so với cùng kỳ.

Trong gần một tháng qua, lực lượng CSGT TPHCM đã phát hiện và xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm TTATGT, chủ yếu trong lĩnh vực giao thông đường bộ; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) hơn 4.200 trường hợp và trừ điểm GPLX đối với hơn 8.100 trường hợp.

CSGT tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến giao thông đường thủy. Ảnh: CSGT

Các vi phạm nổi bật bị xử lý như: hơn 21.900 trường hợp vi phạm nồng đồ cồn, 100 trường hợp vi phạm về tải trọng, hơn 1.300 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy. Riêng về vi phạm ma túy, có 107 tài xế và 10 thuyền viên dương tính với ma túy.

Bên cạnh việc kiểm soát hạ tầng giao thông, Phòng PC08 phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã và các đơn vị nghiệp vụ nhằm rà soát các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự (ANTT).

Phòng CSGT tổ chức tuyên truyền trong lực lượng công nhân, người lao động. Ảnh: CSGT

Thông qua tuần tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện 22 vụ việc liên quan đến vi phạm pháp luật, bao gồm: Cản trở người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cờ bạc, tàng trữ ma túy, vận chuyển động vật hoang dã và phương tiện không rõ nguồn gốc.

Phòng CSGT cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục dồn lực cho giai đoạn còn lại của cao điểm 45 ngày đêm. Bên cạnh việc duy trì các chốt kiểm tra trực tiếp, các đơn vị thuộc phòng sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao hiệu quả giám sát và xử lý vi phạm (phạt nguội) qua hệ thống camera giám sát.

Đồng thời, CSGT TPHCM phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở để lập lại trật tự đô thị, quyết tâm chặn đứng các nguy cơ mất an toàn giao thông và tệ nạn ma túy ngay trên các tuyến cửa ngõ.