Cơn mưa lớn kéo dài chiều 16/6 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập cục bộ, trong đó đường Quốc Hương, phường An Khánh chìm trong nước, nhiều phương tiện chết máy.

Chị Huỳnh Giao (ngụ phường Bình Trưng) cho biết, trên đường đi làm về, khi lưu thông qua đường Quốc Hương, chị gặp đoạn ngập sâu khiến xe chết máy giữa đường. Theo chị Giao, đây là tuyến đường chị di chuyển hằng ngày nên khá quen thuộc với tình trạng ngập khi mưa lớn.

Tuy nhiên, cơn mưa chiều 16/6 khiến nước dâng nhanh và ngập sâu hơn dự đoán, khiến chị cùng nhiều người khác phải xuống xe dắt bộ qua đoạn đường ngập.

Mỗi khi mưa lớn kéo dài, đường Quốc Hương lại trở thành điểm ngập quen thuộc của khu vực Thảo Điền. Trong cơn mưa chiều 16/6, nước ngập mênh mông khiến các phương tiện di chuyển chậm chạp. Nhiều người điều khiển xe máy thấp thỏm vượt qua đoạn ngập, trong khi không ít trường hợp phải tấp vào lề hoặc bì bõm dắt xe vì phương tiện chết máy giữa dòng nước.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng dân quân phường An Khánh có mặt tại các điểm ngập để hỗ trợ, hướng dẫn người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Theo cơ quan khí tượng, cơn mưa chiều 16/6 xuất hiện do vùng mây giông phát triển mạnh và mở rộng trên khu vực Đông Nam Bộ. Kết hợp với các điều kiện thời tiết thuận lợi trong khí quyển, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông trên diện rộng tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 16/6, khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Mưa tập trung vào chiều và tối, riêng phía Tây Lâm Đồng cũng xuất hiện mưa trên diện rộng.