Nhật Bản và Mỹ hôm nay (19/10) khởi động cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn, với khoảng 56.000 quân nhân tham gia. Trong đó, tên lửa chống hạm tầm xa mới của Nhật Bản lần đầu tiên tham gia tập trận.

Theo thông báo đăng trên DVIDS, nền tảng truyền thông và phân phối thông tin chính thức của quân đội Mỹ, cuộc tập trận "Thanh kiếm sắc bén 27" kéo dài 11 ngày, bắt đầu bằng lễ khai mạc trên đảo Ishigaki của Nhật Bản và dự kiến kết thúc vào ngày 29/10.

Các binh sĩ Mỹ tham gia tập trận cùng lính Nhật Bản. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

Khoảng 45.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và 11.000 quân nhân Mỹ tham gia tập trận cùng lực lượng của Australia, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, New Zealand và Philippines. Hàn Quốc và Anh cử quan sát viên tới cuộc tập trận.

Được tổ chức 2 năm một lần, cuộc tập trận "Thanh kiếm sắc bén" lần này là kỳ tập trận thứ 18. Các nội dung diễn tập bao gồm phòng không và phòng thủ tên lửa, bảo vệ cơ sở hạ tầng, hậu cần, sơ tán thương binh và các hoạt động trên biển.

Đô đốc Tawara Tateki, Tư lệnh Bộ chỉ huy Tác chiến Liên quân Nhật Bản ngày 19/10 cho biết: “Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự và nhận thấy ý nghĩa to lớn khi khởi động cuộc tập trận "Thanh kiếm sắc bén" tại Ishigaki, điểm cực tây của Nhật Bản.

Báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đưa tin tên lửa dẫn đường chống hạm phóng từ mặt đất Type 25 của nước này lần đầu tiên tham gia tập trận. Tên lửa được cho có tầm bắn khoảng 1.000km, sẽ được sử dụng trong các hoạt động mô phỏng, không khai hỏa đạn thật.

Trong khi đó, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS và thiết bị phòng không MADIS trên các đảo phía tây nam Nhật Bản.