Theo báo Korea Herald, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA sáng 14/9 đã đăng tải một số hình ảnh về cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn của Bình Nhưỡng diễn ra vào ngày 12/9.

"Quân đội Triều Tiên ngày 12/9 đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực phối hợp giữa các đơn vị tên lửa và pháo binh. Cuộc tập trận huy động nhiều hệ thống vũ khí, gồm máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống phóng pháo phản lực đa nòng cỡ lớn sử dụng đầu đạn áp suất nhiệt. Toàn bộ vũ khí đã đánh trúng mục tiêu chỉ định với tỷ lệ chính xác 100%, qua đó thể hiện rõ sức mạnh hủy diệt của hỏa lực tập trung", KCNA cho biết.

Triều Tiên tập trận bắn đạn thật quy mô lớn. Ảnh: Yonhap

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không tham dự cuộc tập trận. Thay vào đó, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên Pak Jong-chon là người giám sát quá trình diễn tập.

"Mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao mức độ chuyên môn hóa của các đơn vị, đồng thời nâng cao thế trận phản công thông qua các kịch bản thực tiễn", đại diện Cục Pháo binh Triều Tiên thông tin.

Theo giới quan sát, cuộc tập trận nêu trên diễn ra trùng thời điểm Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo Hwasong-11 và đạn dược từ hệ thống pháo đa nòng 600mm vào cuối tuần qua. Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 5 ngày, trong đó có nội dung phối hợp ứng phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.