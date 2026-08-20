Cuộc tập trận có khoảng 25-50 máy bay tham gia. Video: TVP World

Theo thông báo từ bộ phận báo chí của NATO, cuộc tập trận diễn ra vào ngày 18/8 có sự tham gia của 25 tới 50 máy bay từ các quốc gia thành viên liên minh quân sự này.

Đài TVP World của Ba Lan đưa tin, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Na Uy cũng như máy bay giám sát/cảnh báo sớm E-3A Sentry của NATO và các máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay tác chiến điện tử EA-37B của Mỹ đã tham gia tập trận.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan cho biết cuộc tập trận do NATO điều phối và không liên quan đến hoạt động của lực lượng không quân Nga. Cuộc diễn tập được tiến hành nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng đồng minh và cùng thực hành các kịch bản tác chiến đường không.

Máy bay giám sát/cảnh báo sớm E-3A Sentry. Ảnh: NATO

Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi báo Bild của Đức công bố chi tiết về tài liệu được mô tả là "Khái niệm tác chiến trên bộ của NATO" nhằm ứng phó với khả năng Nga tấn công các quốc gia Baltic.

Theo thông tin được công bố, khái niệm được đề cập bao gồm các đòn tấn công tiềm tàng vào hệ thống tên lửa và phòng không tại vùng Kaliningrad.

NATO đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự xung quanh hành lang Suwalki, nơi có ý nghĩa chiến lược quan trọng và là dải lãnh thổ hẹp nối Ba Lan với Lithuania, nằm giữa Kaliningrad và Belarus.

Các lực lượng đồng minh đã tiến hành cuộc tập trận Amber Shock 26 tại khu vực này hồi tháng 5.