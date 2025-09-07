Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo Kyiv Independent, trong bài phát biểu tối 6/9, ông Zelensky nói: "Trong cuộc đối đầu với Nga, Ukraine đã đạt tới mức sản xuất gần 60% số vũ khí mà chúng ta có. Vũ khí trong tay các chiến binh của chúng ta là do Ukraine sản xuất và chúng là những vũ khí mạnh mẽ, nhiều loại trong số đó là vũ khí tiên tiến".

Ukraine đã mở rộng đáng kể ngành công nghiệp quốc phòng trong nước để đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Trong những tuần gần đây, Kiev đã xem xét nhiều sáng kiến ​​sản xuất trong nước, bao gồm việc khởi động dây chuyền sản xuất máy bay không người lái chung đầu tiên của nước này tại Đan Mạch.

Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine ngày 4/9 thông báo, họ đã phát triển hai tên lửa đạn đạo mới cùng với các hệ thống phòng không. Thông báo này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi tên lửa hành trình Flamingo của công ty được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Trong ngân sách năm 2025, Ukraine đã phân bổ 1,3 tỷ USD cho hoạt động sản xuất quốc phòng nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ nước ngoài. Hồi tháng 4, Tổng thống Zelensky cho biết, hơn 40% vũ khí được sử dụng ở tiền tuyến được sản xuất tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã từ lâu kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp cho nước này vũ khí phòng không, bao gồm cả hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thỏa thuận giữa Ukraine và NATO, cho phép các nước châu Âu mua vũ khí Mỹ cho Ukraine. Sự hỗ trợ này đến từ cơ chế Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) của NATO, cơ chế điều phối nguồn tài trợ cho các nhu cầu chiến trường cấp bách nhất của Kiev.