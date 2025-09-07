McDonald's đã mất 1,3 tỷ USD khi rời Nga. Ảnh: EFE

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin TASS bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok, ông Peskov đã nêu rõ cách tiếp cận của Moscow với các công ty ngoại quốc đã rời khỏi thị trường Nga sau khi xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022 và đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông Peskov cho biết: "Sẽ là sai lầm nếu nói rằng chúng tôi không quan tâm đến việc các công ty đó quay trở lại".

Theo ông Peskov, nhiều công ty rời Nga "đã bảo lưu quyền quay trở lại, hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với người lao động và các khu vực của Nga... Tất nhiên, với họ, chúng ta cần tiến hành một cuộc đối thoại rất thận trọng, tôn trọng và cân nhắc lợi ích của chúng ta".

Quan chức này nói thêm, đối với một số công ty đã bỏ rơi nhân viên, không trả lương hoặc không thực hiện các nghĩa vụ xã hội, thì họ cũng vẫn sẽ được quay lại miễn là sửa chữa sai lầm. "Mọi công ty nên được phép quay trở lại, chỉ là việc đó sẽ rất tốn kém đối với họ."

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh những công ty không được chào đón là những công ty đã hỗ trợ quân đội Ukraine. "Những công ty này đã trở thành kẻ thù, và đó là cách họ nên bị đối xử", ông nói.

Khi các công ty phương Tây rời khỏi thị trường Nga, họ đã mất hàng tỷ USD tài sản. Riêng BP được cho là đã bị mất hơn 25 tỷ USD khi thoái vốn khỏi Rosneft. McDonald's, công ty đã bán các nhà hàng Nga của mình cho một bên được cấp phép địa phương, đã mất 1,3 tỷ USD.

Một bản phân tích của truyền thông Anh hồi đầu năm nay ước tính, các công ty nước ngoài rời khỏi Nga đã thiệt hại hơn 107 tỷ USD.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moscow vẫn "sẵn sàng hợp tác, đặc biệt là với các nước bạn bè", và chưa bao giờ "quay lưng hay đẩy bất kỳ ai ra ngoài".