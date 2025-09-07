Ảnh: Yulia Sviridenko / Telegram

Theo thông tấn xã UNIAN của Ukraine, Nga đã triển khai hàng trăm UAV và tên lửa vào nhiều khu vực khác nhau ở thủ đô Kiev vào đêm qua, làm 3 người thiệt mạng trong đó có trẻ em. Giới chức Ukraine cho hay, cuộc tấn công đã làm nhiều tòa nhà ở Kiev bốc cháy.

Một số người chứng kiến cho biết, khói dày đặc bốc lên từ một tòa nhà ở quận Pecherskyi.

Ông Klitschko và các quan chức khẩn cấp cho biết, tại quận Sviatoshynskyi ở phía tây Kiev, một số tầng của tòa nhà chung cư chín tầng đã bị hư hại. Ngoài ra, các mảnh vỡ của UAV đã gây cháy ở một tòa chung cư 16 tầng và 2 tòa nhà 9 tầng khác. Ông Timur Tkachenko, người đứng đầu cơ quan quân sự của thủ đô Kiev cáo buộc Nga cố ý tấn công các mục tiêu dân sự.

Thủ tướng Ukraine Yulia Sviridenko sau đó xác nhận tòa nhà chính phủ đã bị hư hại và cho biết đây là sự cố đầu tiên thuộc loại này. Nhà nữ lãnh đạo này cho hay, phần mái và các tầng trên của tòa nhà bị hư hại, hiện lực lượng cứu hộ đang dập lửa. Bà Yulia Sviridenko đồng thời chia sẻ bức ảnh trực thăng đang dập lửa tòa nhà và hình ảnh nội thất bị hư hại nặng nề.

Ảnh: UNIAN

Ở Kremenchuck, thành phố ở miền trung Ukraine, hàng loạt vụ nổ lớn đã xảy ra. Tại Odessa, nam Ukraine, cơ sở hạ tầng dân sự và các tòa nhà dân cư cũng bị hư hại vì tên lửa và UAV của Nga.

Hiện, Nga chưa bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, nước này luôn phủ nhận việc nhằm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc không kích.

Bộ chỉ huy tác chiến của các lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, trước nguy cơ miền Tây Ukraine bị tấn công trên không, Ba Lan đã huy động máy bay của mình và đồng minh để đảm bảo an toàn hàng không.