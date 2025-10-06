Ngày 6/10, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về một số nội dung trọng tâm của Hội nghị thường niên lần thứ 38 LAWASIA, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13/10 tại Hà Nội.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - thông tin một số nội dung của Hội nghị thường niên LAWASIA được tổ chức tại Hà Nội tới đây.

Tại buổi họp báo, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - cho biết Hội nghị thường niên LAWASIA được tổ chức hằng năm tại một trong các quốc gia thành viên, nhằm tạo sự kết nối giữa các ý tưởng, thúc đẩy đổi mới, cập nhật xu hướng hoạt động, phát triển và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp trong khu vực.

Hội nghị là diễn đàn quy tụ lãnh đạo các hiệp hội luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên của LAWASIA trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng thảo luận về sự phát triển của pháp luật và nghề luật sư.

Đây cũng là cơ hội để các đại biểu gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng chung trong khu vực.

“Có 590 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị. Trong đó, đoàn Việt Nam có khoảng 150 luật sư; còn lại 440 đại biểu quốc tế là lãnh đạo các hiệp hội luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, cơ quan tư pháp, trường đại học luật của nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới”, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho hay.

Theo ông, việc tổ chức Hội nghị thường niên LAWASIA lần thứ 38 tại Hà Nội là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời giới thiệu đến các luật sư, học giả quốc tế về hệ thống pháp luật, nền tư pháp, cũng như đường lối, chính sách mở cửa, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng giữa giới luật sư và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Với chủ đề “Kết nối - Chia sẻ - Phát triển pháp lý bền vững trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề pháp lý cấp thiết hiện nay như: hợp tác pháp lý khu vực trong bối cảnh toàn cầu hóa; pháp quyền và cải cách tư pháp; trọng tài quốc tế và giải quyết tranh chấp; vai trò của luật sư trong thúc đẩy phát triển bền vững…