Sáng 13/8, VFV chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến quyết định của FIVB về trường hợp vận động viên bị cho là không đủ điều kiện tham gia Giải bóng chuyền nữ U21 Thế giới 2025 tại Indonesia.

VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam.

"VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam", thông báo của VFV khẳng định.

Một trong hai VĐV Việt Nam được cho là dính án phạt của FIVB. Ảnh: BCVN

Trong ngày 13/8, tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam có hai cầu thủ không được ra sân, trong đó một người đã được phép trở lại thi đấu ở trận tranh hạng gặp Ai Cập (lúc 13h), người còn lại là trường hợp liên quan đến thông báo chính thức mới nhất từ FIVB.

Toàn bộ thông tin này được FIVB gửi tới Liên đoàn và đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trong cuộc họp bắt đầu lúc 21h30 tối 12/8, trước khi thông báo chính thức được ban hành ngay trong đêm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, với sự hỗ trợ của các luật sư, đã và đang tích cực hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ để làm việc với FIVB nhằm bảo vệ quyền lợi cho VĐV Việt Nam.

Như đã thông tin, tối muộn ngày 12/8, FIVB phát đi thông báo liên quan đến sự cố của tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải vô địch U21 Thế giới 2025 tổ chức ở Indonesia. Theo FIVB, quá trình điều tra được tiến hành sau khi xuất hiện lo ngại rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đưa một VĐV không đủ điều kiện thi đấu vào danh sách tuyển U21 tham dự giải.

U21 Việt Nam để lại dấu ấn tại giải.

Trên cơ sở đó, FIVB quyết định hủy bỏ toàn bộ kết quả các trận đấu của tuyển U21 Việt Nam có sự tham gia của VĐV vi phạm (xử thua 0-3) và cầu thủ này không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển U21 trong chặng đường còn lại của giải. Với quyết định trên, U21 Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 6 bảng A với chỉ một trận thắng, đồng nghĩa bị loại khỏi vòng 1/16.

Hiện FIVB chưa có thông báo chính thức nào về lý do VĐV Việt Nam vi phạm các quy định của giải đấu cũng như của Liên đoàn bóng chuyền thế giới.