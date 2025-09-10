Chiều nay (10/9), phiên tòa xét xử 29 bị cáo trọng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần tranh luận.

Đại diện VKS cho rằng hành vi của ông Lê Ô Pích (cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) đã phạm vào tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hành vi của ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH, cựu Trợ lý Chủ tịch QH) đã phạm vào Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Pích mức án 3-4 năm tù; bị cáo Phạm Thái Hà 5-6 năm tù.

Bào chữa cho ông Phạm Thái Hà, 2 luật sư không tranh luận về tội danh do cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH đã thừa nhận tội. Tuy nhiên luật sư mong HĐXX xem xét đến bối cảnh phạm tội của bị cáo Hà.

Theo luật sư, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án, phía VKS đã đưa ra rất nhiều chứng cứ buộc tội bị cáo Phạm Thái Hà. Nhưng khi nghiên cứu hồ sơ, luật sư nhận thấy, hành vi, việc làm của bị cáo Phạm Thái Hà rất mờ nhạt.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại tòa. Ảnh: CTV

Trong hồ sơ vụ án có rất nhiều nội dung tin nhắn trao đổi giữa ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) và Dương Văn Thái (cựu Bí thư tỉnh Bắc Giang), thể hiện việc ông Hưng và ông Thái có mối quan hệ thân thiết với nhau từ trước. Luật sư đặt vấn đề về mối quan hệ giữa ông Hưng và ông Thái thân thiết như vậy thì việc ông Phạm Thái Hà "có lời" với ông Dương Văn Thái tại bữa ăn ở nhà một lãnh đạo cấp cao vào ngày 28/12/2021 chỉ là “thêm thắt vào”.

Luật sư của ông Phạm Thái Hà cũng nhắc đến mối quan hệ thân thiết giữa cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH và Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Theo luật sư, với mối quan hệ thân tình như vậy thì việc ông Nguyễn Duy Hưng biếu tiền ông Phạm Thái Hà vào dịp Tết chỉ là câu chuyện thân tình giữa hai gia đình, chứ khi đó ông Phạm Thái Hà không nhận thức được việc nhận tiền là vi phạm pháp luật.

Bào chữa cho ông Phạm Thái Hà, luật sư cho hay, thân chủ của mình sức khỏe không được tốt khi mắc chứng ngưng thở, phải điều trị ở nhiều bệnh viện. “Tối đi ngủ ông Hà phải đeo mặt nạ dưỡng khí, sức khỏe rất kém, phải theo liệu trình chữa trị của bác sỹ”, lời luật sư.

Các luật sư bào chữa tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Đồng bào chữa cho bị cáo Phạm Thái Hà, luật sư Lương Văn Trung cho rằng, ông Phạm Thái Hà đã rơi vào “điểm mù nhận thức” khi thực hiện hành vi của mình. Việc làm của bị cáo đã khiến bản thân đánh mất tương lai, tiền đồ và đó đã là hình phạt dành cho bản thân bị cáo.

Đến thời điểm bị khởi tố, bị cáo Phạm Thái Hà đã nhận thức được sai lầm của mình, đã khắc phục hậu quả vụ án nên đề nghị HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án thấp hơn mức án mà đại diện VKS đề nghị.

Cả hai luật sư của ông Phạm Thái Hà đều cho rằng mức án dành cho thân chủ của mình đã đủ sức răn đe bị cáo.

Luật sư đề nghị cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) hưởng án treo

Bào chữa cho ông Lê Ô Pích, luật sư Nguyễn Văn Tú nhất trí với tội danh bị truy tố và chỉ tập trung phân tích, đánh giá thêm các yếu tố thuộc về bối cảnh, nguyên nhân, tính chất, điều kiện phạm tội… của bị cáo.

Theo luật sư, việc sớm triển khai và đưa cầu Đồng Việt vào sử dụng không chỉ đáp ứng mong mỏi của nhân dân hai địa phương, mà còn góp phần quan trọng giúp tỉnh Bắc Giang (cũ) thoát khỏi tình trạng đình trệ kinh tế sau đại dịch. Ông Lê Ô Pích với cương vị lãnh đạo được giao đã can thiệp vào quá trình đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, mục đích sâu xa không phải để vụ lợi cho bản thân, mà để dự án trọng điểm được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

“Thân chủ tôi hành động trước hết vì lợi ích chung của tỉnh và người dân, chứ không có động cơ tư lợi cá nhân rõ ràng nào”, lời luật sư.

Vẫn theo luật sư Nguyễn Văn Tú, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) không hề có sự bàn bạc hay thỏa thuận trước với bất kỳ ai nhằm hưởng lợi riêng; cũng không có hành vi ép buộc, đe dọa hoặc sách nhiễu doanh nghiệp. Căn cứ Điều 65 BHLS, luật sư đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo Lê Ô Pích được hưởng án treo.