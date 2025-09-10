Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) bị đại diện VKS cho là người đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều cán bộ ở địa phương bị xử lý kỷ luật, làm mất niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Hưng mức án 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bào chữa cho Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, luật sư cho rằng, mức án mà đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Duy Hưng có phần nghiêm khắc. Theo luật sư, việc chậm trễ trong thanh toán, quyết toán cùng với biến động giá nguyên vật liệu đã khiến nhiều dự án mà Tập đoàn Thuận An thực hiện phát sinh chi phí rất lớn, gây thiệt hại nặng nề và tạo áp lực về tài chính kéo dài cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất ấy, bị cáo Nguyễn Duy Hưng buộc phải dồn toàn lực để duy trì hoạt động, tìm cách thực hiện thêm nhiều dự án với hy vọng bù đắp thua lỗ và bảo đảm việc làm cho hàng nghìn lao động. Chính điều đó đã dẫn đến những sai sót đáng tiếc trong việc tuân thủ quy định về đấu thầu.

Các luật sư tại tòa. Ảnh: CTV

“Đây không phải là hành vi nhằm trục lợi cá nhân, mà là sự lựa chọn trong tình thế khó khăn, vì sự sống còn của cả tập thể, mong HĐXX xem xét toàn diện nguyên nhân, bối cảnh dẫn đến hành vi phạm tội để dành cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng sự khoan hồng, nhân đạo”, lời luật sư.

Vẫn theo người bào chữa cho bị cáo Hưng, trong nhiều vụ án kinh tế, thiệt hại có thể xác định thông qua hồ sơ kế toán, chứng từ thanh toán, kết quả kiểm toán… Nhưng đối với vụ án này, không có tài liệu, chứng cứ độc lập nào đủ sức chứng minh sự thất thoát ngân sách Nhà nước trong 5 dự án là hơn 120 tỷ đồng.

Luật sư cũng nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ tội cho thân chủ như: nhân thân tốt, gia đình có công với Cách mạng…

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại tòa. Ảnh: CTV

Luật sư: "Cựu TGĐ Tập đoàn Thuận An không được hưởng lợi"

Theo cáo buộc, ông Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) đã thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Duy Hưng để thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chuyên gia chấm thầu tại Bộ GTVT (cũ) và 4 tỉnh để giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công các dự án trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Ông Trần Anh Quang bị đại diện VKS đề nghị tuyên phạt mức án 6-7 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bào chữa cho cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, luật sư khẳng định, thân chủ của mình không giữ vai trò chỉ đạo cấp dưới xuyên suốt trong quá trình Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu tại 5 dự án.

Do đó, đại diện VKS cáo buộc ông Quang có hành vi đồng phạm, thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chuyên gia chấm thầu để giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại hơn 120 tỷ đồng là chưa khách quan, làm tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Theo quan điểm bào chữa của luật sư, đối chiếu lời khai của bị cáo Quang với lời khai của các bị cáo khác cho thấy, không có việc ông Quang chỉ đạo, phân công người khác trực tiếp làm việc, phối hợp với BQLDA Bắc Giang (cũ) và đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh, bổ sung tiêu chí trong dự thảo hồ sơ mời thầu (HSMT) trước khi BQLDA phát hành HSMT.

Sau khi trúng thầu, các bên mới thống nhất thỏa thuận về cơ chế chi ngoài hợp đồng cho BQLDA, lúc đó ông Quang mới được lãnh đạo HĐQT phân công gặp gỡ đại diện chủ đầu tư để thực hiện việc chuyển tiền cơ chế như đã thỏa thuận cho mỗi đợt nghiệm thu, thanh toán.

Quá trình nghiệm thu, thanh toán thuộc giai đoạn triển khai thực hiện hợp đồng, không thuộc giai đoạn đấu thầu. Do đó, việc phía VKS cáo buộc bị cáo đã có hành vi chi tiền cơ chế để BQLDA tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu là chưa khách quan.

Vẫn theo luật sư, bị cáo Quang không có vai trò quyết định việc tham gia đấu thầu, trúng thầu đối với các gói thầu. Hơn nữa bị cáo cũng không được hưởng lợi.