Tôi mới tậu một chiếc Mazda CX-5. Không rõ vì thân xe thiết kế mỏng hay đơn giản là do “xót của”, nhưng mỗi lần ai đó lên xuống rồi đóng cửa mạnh tay, phát ra tiếng “uỳnh uỳnh” là tôi lại thấy không yên.

Gần đây, tôi thấy trên mạng rộ lên các quảng cáo về miếng đệm cao su gắn vào chốt khóa cửa, giúp giảm lực va đập khi đóng, hạn chế tiếng khó chịu. Giá cũng khá rẻ, chỉ vài chục nghìn cho một bộ 4-5 miếng.

Ảnh minh hoạ chụp màn hình

Nếu thực sự hiệu quả thì đây đúng là một giải pháp đáng cân nhắc, ít nhất cũng giúp chủ xe bớt “đau tim” mỗi khi có ai đó đóng cửa ô tô quá mạnh tay.

Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn không biết việc thêm lớp cao su như vậy có ảnh hưởng gì về lâu dài hay không, chẳng hạn dễ đọng nước, gây kênh cửa hoặc ảnh hưởng đến cơ cấu đóng mở.

Rất mong nhận được chia sẻ thực tế từ những ai đã từng sử dụng phụ kiện này, để tôi có thêm cơ sở trước khi quyết định mua. Xin cảm ơn!

(Độc giả Văn Lâm, Hải Phòng)



Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!