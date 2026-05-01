Theo Quyết định 52/QĐ-UBND vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, các loại ô tô tải pickup (xe bán tải) chính thức được phép lưu thông 24/24h trong khu vực nội đô, thay vì chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h hôm sau như trước đây. Quy định có hiệu lực từ ngày 30/4/2026, ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng lái xe.

Ghi nhận nhanh tại một số khu vực trung tâm như Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, không ít chủ xe bán tải chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm khi từ nay có thể yên tâm lái xe vào nội đô mà không lo bị phạt.

Anh Trần Văn Hùng, một chủ xe bán tải, kinh doanh cửa nhôm kính ở Long Biên cho biết, dù nằm ngoài khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng khách hàng của anh đa số trong khu vực trung tâm. Nếu phải chờ đến tối mới được chở hàng vào khu vực nội đô sẽ khiến công việc của anh ít nhiều bị đảo lộn.

"Nếu khách hẹn lắp gấp mà mình không thể chở ngay, phải chờ sau 21 giờ mới vận chuyển được hàng thì sẽ mất đi nhiều cơ hội. Giờ yên tâm sử dụng xe bán tải đi cả ngày, công việc chủ động hơn rất nhiều”, anh Hùng nói.

Ảnh: Hoàng Hiệp

Không chỉ nhóm kinh doanh, nhiều gia đình sử dụng xe bán tải làm phương tiện đi lại cảm thấy an tâm hơn với những chuyến đưa đón con, đi làm, đi chơi ở Hà Nội.

"Nhà tôi có 1 chiếc xe, sáng sớm đưa đón con đi học xong thì vợ chồng tôi đi làm. Lúc trước, khi có thông tin Hà Nội siết chặt xe bán tải, tôi đã suýt bán xe để mua 1 chiếc 7 chỗ ngồi. May mắn thành phố đã điều chỉnh rất kịp thời nên tôi chưa bán xe, giờ thì yên tâm sử dụng rồi", anh Đinh Quang Hoàn ở phường Ba Đình hồ hởi chia sẻ.

Từ đầu năm, theo Quyết định 01 của UBND TP Hà Nội, xe bán tải chung số phận nhóm ô tô tải thông dụng, bị hạn chế khung giờ ban ngày vào nội đô. Dù lực lượng cảnh sát giao thông chưa xử phạt nhưng suốt 4 tháng qua, nhiều người dùng xe bán tải đã rất lo lắng bất an khi ở tình cảnh xe cần phục vụ nhu cầu gia đình, kinh doanh nhỏ... nhưng lại không thể sử dụng linh hoạt như ô tô con. Do đó, việc Hà Nội cho phép bán tải hoạt động 24/24h được xem là bước điều chỉnh phù hợp với thực tế sử dụng phương tiện tại đô thị lớn.

Tuy nhiên, theo các chủ xe, để chính sách phát huy hiệu quả, các quy định đi kèm cần cụ thể, dễ hiểu và đồng bộ. Đồng thời, việc quản lý xe bán tải trong hệ thống giao thông đô thị cần rõ ràng, nhất quán, tránh tình trạng “nửa xe tải, nửa xe con”.

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Nếu đã cho xe bán tải đi 24/24h thì nên cho phép bán tải cũng được phép đi tốc độ tối đa và làn trái trên cao tốc như xe con. Chứ nếu vẫn áp dụng kiểu nửa vời thì người lái rất dễ bị xử phạt”.

Theo Thông tư 53 của Bộ Xây dựng, đa phần xe bán tải hiện nay là "ô tô tải pickup" thuộc nhóm "ô tô tải thông dụng". Kiểu loại xe được ghi rõ trong giấy chứng nhận đăng kiểm xe. Khi lưu thông, xe bán tải vẫn phải tuân thủ theo biển báo giao thông dành cho ô tô tải. Trên nhiều tuyến quốc lộ, vành đai, các tổ hợp biển báo giao thông thường có biển phụ phân biệt tốc độ theo loại xe và tốc độ cho ô tô tải thường sẽ thấp hơn so với ô tô con.

Thực tế, xe bán tải có kích thước không quá lớn, thậm chí tương đương nhiều mẫu SUV 7 chỗ ngồi. Các dòng bán tải đời mới như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton được trang bị nhiều tính năng an toàn không khác gì các mẫu xe hạng sang.

Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét áp dụng quy định quản lý gần với xe con khi tham gia giao thông. Điều này bao gồm các vấn đề rất sát sườn như làn đường được phép lưu thông, tốc độ tối đa trên đường...

Sự thiếu thống nhất trong cách phân loại có thể khiến người sử dụng xe bán tải lúng túng, thậm chí phát sinh tranh cãi trong quá trình xử lý vi phạm.

Với nhiều người dân Hà Nội, quyết định mới mang lại sự thuận tiện rõ rệt trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiê, xe bán tải cần một chính sách quản lý đồng bộ, minh bạch, nhìn nhận đúng với bản chất của như một phương tiện đa dụng, linh hoạt, không chỉ phục vụ chở hàng mà còn đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình.

