Thời gian gần đây, nhiều tài xế bày tỏ băn khoăn về việc có được dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc để xử lý các nhu cầu "cấp bách" hay không. Không ít người cho rằng những tình huống như buồn ngủ, đau bụng hoặc cần đi vệ sinh cá nhân cũng có thể xem là khẩn cấp, đủ điều kiện để tạm dừng phương tiện.

Đáng chú ý, tâm lý lo ngại bị hệ thống camera giám sát ghi nhận và xử phạt nguội với mức tiền rất cao cũng khiến nhiều tài xế rơi vào thế lúng túng khi dừng lại thì sợ vi phạm, còn tiếp tục di chuyển lại tiềm ẩn rủi ro mất an toàn. Vậy, pháp luật hiện hành quy định thế nào về những trường hợp như trên?

Nhiều tài xế bày tỏ băn khoăn về việc có được dừng xe trên làn khẩn cấp cao tốc để xử lý các nhu cầu “cấp bách” hay không? Ảnh: CSGT

Khoản 2, Điều 25, Luật Trật tự, an toàn giao thông 2024 nêu rõ, người điều khiển phương tiện chỉ được phép dừng, đỗ xe trên cao tốc trong những tình huống đặc biệt. Cụ thể, khi phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc các yếu tố bất khả kháng buộc phải dừng, tài xế phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp cùng chiều lưu thông và bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

Trong trường hợp xe không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, người lái bắt buộc phải bật đèn khẩn cấp, đồng thời đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m. Ngoài ra, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông hoặc đơn vị quản lý tuyến cao tốc để được hỗ trợ, đảm bảo an toàn.

Luật Trật tự, an toàn giao thông cũng làm rõ khái niệm "bất khả kháng" tại khoản 1, Điều 156. Theo đó, đây là những sự kiện xảy ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép.

Đối chiếu với quy định này, các tình huống như buồn ngủ hay nhu cầu đi vệ sinh cá nhân không được xem là bất khả kháng.

Thực tế, buồn ngủ là trạng thái có thể dự báo trước, đòi hỏi tài xế phải chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh điều khiển phương tiện khi cơ thể không đảm bảo tỉnh táo.

Tương tự, nhu cầu vệ sinh cá nhân cũng không phải tình huống đột xuất ngoài kiểm soát.

Trên các tuyến cao tốc hiện nay, trung bình sau mỗi quãng đường di chuyển đều có trạm dừng nghỉ hoặc lối ra kết nối với đường dân sinh, đủ điều kiện để tài xế xử lý nhu cầu cá nhân.

Trong khi đó, những trường hợp được xem là bất khả kháng thường liên quan trực tiếp đến sức khỏe hoặc tình trạng nguy hiểm đột ngột, như người lái bị tụt huyết áp, đau tim, hoa mắt, mất khả năng kiểm soát phương tiện… hoặc các yếu tố khách quan từ môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn.

Đáng lưu ý, ngay cả khi dừng xe đúng quy định, tài xế cũng không được tùy tiện rời khỏi vị trí điều khiển nếu không có biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết. Do đó, việc dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh không chỉ sai quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 12–14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Các chuyên gia giao thông khuyến cáo, thay vì xử lý tình huống theo cảm tính, tài xế cần chủ động xây dựng lộ trình di chuyển hợp lý, tính toán thời gian nghỉ ngơi và dừng chân phù hợp trước khi vào cao tốc.

Việc tuân thủ nghiêm các quy định về dừng, đỗ xe không chỉ giúp tránh những mức xử phạt nặng mà quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho chính người lái và các phương tiện cùng lưu thông, hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn trên những tuyến đường có tốc độ cao.

