Ngày 9/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) tổ chức ca lấy ghép đa tạng từ một nam quân nhân chết não hiến tặng, cứu sống 6 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo.

Đây là ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não thứ 4 của Bệnh viện trong năm 2025. Nam quân nhân, 55 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, đột quỵ nhồi máu não 2 lần, rối loạn lipid máu.

Ngày 4/11, bệnh nhân vào viện vì rối loạn ý thức, khó nói giờ thứ 2, được chẩn đoán nhồi máu não cấp. Dù đã được các bác sĩ can thiệp nhưng tình trạng bệnh không cải thiện. Các bác sĩ tiếp tục điều trị tích cực, song điều kỳ diệu đã không đến với người bệnh.

Sau khi nhận được thông tin, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tặng tạng của ông để cứu những người bệnh khác đang chờ đợi cơ hội sống.

Ngay lập tức, sáng 9/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẩn trương tổ chức hội chẩn liên viện, các chuyên khoa thống nhất phương án lấy và ghép các tạng.

Các bác sĩ tiến hành chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não này có thể ghép tim cho 1 bệnh nhân; chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân (một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vận chuyển thùy gan trái cho Bệnh viện Vinmec); 2 thận ghép cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; lấy và vận chuyển phổi cho Bệnh viện Phổi Trung ương; 2 giác mạc được lấy để bảo quản, chờ ghép cho hai bệnh nhân phù hợp.

Một lá gan, hai cuộc đời được hồi sinh

Từ một lá gan của người hiến chết não, kíp phẫu thuật đã thực hiện chia thành hai mảnh ghép gan hoàn chỉnh, đủ chức năng để ghép cho hai bệnh nhân cùng lúc: Một người lớn và một trẻ em.

“Chia gan trong ổ bụng để ghép có ưu điểm bảo tồn tưới máu gan trong quá trình chia; hạn chế thời gian thiếu máu lạnh; kiểm soát tốt giải phẫu mạch máu và đường mật; giảm nguy cơ tổn thương mảnh ghép do thao tác ngoài cơ thể”, PGS, TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy cho biết về lựa chọn kỹ thuật chia gan trong bụng để thực hiện.

Tại một phòng mổ khác, các thầy thuốc thực hiện ca ghép tim. Bệnh nhân từng được đặt dụng cụ hỗ trợ thất trái, vì vậy ca phẫu thuật rất khó khăn do dính nhiều, cần phải bảo đảm và tính toán về mặt chiến thuật, kỹ thuật rất kỹ càng.

TS Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại Lồng ngực, cho biết: “Do đã có kinh nghiệm, cùng sự phối hợp giữa các khâu phù hợp, chúng tôi đã rút ngắn thời gian thiếu máu của quả tim chỉ còn 80 phút”.

Cùng thời điểm, tại hai phòng mổ khác, các kíp ghép thận khẩn trương tiến hành ghép thận cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Đối với 2 ca ghép thận, cả hai thận ghép đều hoạt động tốt, tốc độ dòng tiểu mỗi thận khoảng 300 ml/giờ đầu, nước tiểu trong. Các bệnh nhân đều trong tình trạng tốt.

Song song đó, các bác sĩ cũng tiến hành lấy 2 giác mạc để bảo quản, dự kiến ghép cho 2 bệnh nhân trong vài ngày tới.

Sau ghép, các bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tích cực 24/24. Hiện nay, sức khỏe của các bệnh nhân ghép gan, ghép thận diễn biến thuận lợi, chức năng gan và thận đang cải thiện tốt. Ca ghép tim tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.