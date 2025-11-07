Đây là trường hợp vừa được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thực hiện thành công hôm 6/11.

Cách đây 5 năm, nam bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan và phẫu thuật nội soi cắt thùy gan trái. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B điều trị liên tục 25 năm nay, đái tháo đường type 2.

Sau mổ, bệnh nhân ổn định và tái khám định kỳ. Gần đây, ông đi khám và phát hiện thấy tái phát hai khối u ở hạ phân thùy 8. Theo các bác sĩ, ghép gan là phương án điều trị tốt nhất đối với người bệnh.

Khi biết tin, người vợ đã không ngần ngại tình nguyện hiến một phần gan để cứu chồng. Sau quá trình thăm khám, đánh giá toàn diện, hội chẩn, các bác sĩ xác định sức khỏe của người vợ đủ điều kiện để hiến gan.

Các bác sĩ thực hiện ghép gan cho bệnh nhân. Ảnh: BV cung cấp

Ca phẫu thuật diễn ra trong 6 giờ. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan phải từ người vợ sau đó ghép cho người nhận.

Sau ghép, hai vợ chồng được chuyển về hồi sức, chăm sóc điều trị tích cực. Sức khỏe hiện nay của hai vợ chồng bệnh nhân đã ổn định, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt.

Đây là ca ghép gan thứ 300 mà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện. Trước đó, ca ghép gan đầu tiên được thực hiện tại đây vào tháng 10/2017, là ca ghép gan cùng huyết thống từ người cho sống - con trai hiến tặng cho mẹ.

Thời điểm ghép gan, người mẹ 56 tuổi bị xơ gan, suy gan nặng, người con trai 26 tuổi mong được hiến gan cứu mẹ. Các bác sĩ đã lấy gan phải của người con trai để ghép cho người mẹ. Sau 8 năm, sức khỏe người mẹ vẫn ổn định, còn người con trai đã lập gia đình và sinh con bình thường.

Từ ca ghép gan đầu tiên đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mở rộng kỹ thuật và ứng dụng nhiều phương pháp tiên tiến như ghép gan cho người lớn, trẻ em, ghép từ người hiến sống, người hiến chết não, ghép bất đồng nhóm máu và phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan ghép từ người hiến…

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai ghép gan RAPID, ghép gan phụ trợ, ứng dụng robot trong ghép gan.