Với chủ đề “Giá trị chất, Niềm tin thật”, chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 tập trung ghi nhận các thương hiệu đại diện cho giá trị sử dụng thực chất và cam kết phát triển lâu dài. Danh hiệu Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh - Bền vững 2025 được trao cho Gạo GO! ST25 Lúa Tôm là dựa trên kết quả khảo sát truyền thông toàn diện cùng quy trình đánh giá, chọn lọc nghiêm ngặt của Ban Tổ chức, nhằm tôn vinh những sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, tính minh bạch và định hướng phát triển bền vững.

Việc Gạo GO! ST25 Lúa Tôm được xướng tên trong Top 10 là sự ghi nhận rõ nét cho chất lượng sản phẩm, đồng thời khẳng định uy tín và chiến lược phát triển bền vững của nhãn hàng riêng GO! trên thị trường bán lẻ Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên sản phẩm thuộc Nhãn hàng riêng GO! của Công ty TNHH Dịch vụ EB (Central Retail Việt Nam) được vinh danh nhờ chất lượng cao, giá trị vượt trội.

Sản phẩm là kết quả của quy trình chọn lọc nghiêm ngặt và sự đồng hành cùng các mô hình canh tác bền vững, tiêu biểu là phương thức canh tác sinh thái dựa trên hệ sinh thái tôm - lúa cộng sinh.

Phát biểu nhân dịp này, đại diện Central Retail Việt Nam cho biết: “Nhãn hàng riêng GO! luôn hướng đến thông điệp “Better For Việt Nam” với hành trình “Tươi ngon từ nông trại Việt”, thông qua các chương trình Sinh kế cộng đồng, kết nối bền vững từ nông trại đến bàn ăn. Nhãn hàng riêng GO! không chỉ mang đến giải pháp mua sắm tối ưu cho người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

“Trong thời gian tới, nhãn hàng riêng GO! sẽ tiếp tục mở rộng danh mục các sản phẩm xanh - bền vững, đồng hành cùng nông dân Việt và lan tỏa những giá trị tiêu dùng tích cực, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt và môi trường sống. Hiện Gạo GO! ST25 Lúa Tôm đang được phân phối rộng rãi tại hệ thống siêu thị GO!, Tops Market và go! trên toàn quốc, với mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của các gia đình Việt”, đại diện Central Retail Việt Nam nhấn mạnh.

