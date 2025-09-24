Anh D.T.L (33 tuổi, quê Phú Thọ) vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng đau bụng dữ dội ở vùng hạ vị hố chậu phải, sốt nhẹ 38-38,5 độ C. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số bạch cầu tăng cao (12 G/L), dẫn đến chẩn đoán ban đầu là viêm ruột thừa cấp.

Anh L. cho biết thường xuyên ăn cá. Trước ngày nhập viện, anh ăn bún cá, sau đó xuất hiện cơn đau âm ỉ ở vùng thượng vị. Nghĩ mình bị đau dạ dày (do có tiền sử đau dạ dày trước đó) nên anh tự uống thuốc nhưng không đỡ. Trưa cùng ngày, cơn đau di chuyển xuống bụng dưới.

Đến chiều, cơn đau ngày càng dữ dội nên anh L. đến phòng khám gần nhà kiểm tra và được chẩn đoán bị kích ứng nhu động ruột và có khả năng bị viêm ruột thừa được chỉ định theo dõi. Đến 17h30, cơn đau không giảm và bắt đầu sốt nhẹ nên anh được người nhà đưa vào nhập viện.

Bệnh nhân đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, căn cứ trên các kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp cắt lớp và theo dõi lâm sàng, anh L. được chẩn đoán thủng ruột non do dị vật và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Ê-kíp phẫu thuật phát hiện ổ bụng của bệnh nhân có dịch đục và nhiễm trùng nặng. Vùng tiểu khung, ruột thừa vị trí hố chậu phải viêm xung huyết. Một ổ áp-xe tại đoạn ruột non cách góc hồi manh tràng khoảng 1m, nguyên nhân là mảnh xương cá dài 4cm đâm thủng ruột non. Cách đó 10cm có một túi thừa lớn. Các bác sĩ đã cắt bỏ ruột thừa viêm, cắt đoạn ruột non chứa túi thừa và ổ áp xe, làm sạch ổ bụng. Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt và sẽ sớm được xuất viện.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Trọng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, cho biết - đa số trường hợp nuốt phải xương cá, dị vật thường được đào thải tự nhiên. Tuy nhiên, những mảnh xương có hình dạng dị thường có thể cắm vào thành ruột non và dần đâm sâu làm thủng và gây viêm, đau, tạo thành ổ áp-xe.

Theo Tiến sĩ Trọng, xương cá có thể gây hại cho đường tiêu hóa do cơ chế chọc, đâm, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như áp-xe và viêm thực quản nếu kẹt ở thực quản, thủng dạ dày, ruột non, ruột già. Nghiêm trọng hơn, xương có thể đâm thủng các tạng xung quanh hoặc gây viêm phúc mạc (nhiễm trùng ổ bụng), đe dọa tính mạng, gây khó khăn cho điều trị.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi ăn cá, đặc biệt với các loại cá nhiều xương. Trong trường hợp nghi ngờ nuốt phải xương cá và có dấu hiệu đau bụng, sốt hoặc khó chịu kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để phát hiện sớm dị vật.

