Cuối tuần qua, chị Lý (32 tuổi, tên đã được thay đổi) rủ bạn bè tụ tập thưởng thức một bữa “đại tiệc cua”. Không ngờ sau khi ăn 2 con cua, chị gặp sự cố nghiêm trọng. Đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè, người phụ nữ trẻ bất ngờ nổi mẩn đỏ trên da, lòng bàn tay và bàn chân ngứa râm ran. Chị cũng đau bụng âm ỉ, nôn ói, tiêu chảy 2 lần và cảm giác cổ họng bị tắc, thở ngày càng khó khăn.

Tự uống thuốc chống dị ứng không cải thiện, chị Lý phải vào Bệnh viện số 2 Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) cấp cứu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán nữ bệnh nhân bị mề đay cấp tính do dị ứng cua. Bác sĩ nhận định: “Nếu đến muộn hơn, người bệnh có thể bị co thắt đường hô hấp - lúc đó mới thật sự nguy hiểm".

Cua là món ăn ngon nhưng có thể gây dị ứng cho một số người. Ảnh: Ban Mai

Mỗi năm từ tháng 9 đến tháng 11, cua trở thành thực phẩm “ngôi sao” trên bàn ăn ở Trung Quốc. Với những người có cơ địa dị ứng, trải nghiệm ẩm thực có thể chuyển thành tình trạng khó chịu, thậm chí nguy hiểm.

Vì sao cua gây mề đay?

Cua là thực phẩm gây dị ứng cao vì chứa nhiều protein lạ. Khi người có cơ địa dị ứng ăn cua, hệ miễn dịch nhận diện các protein này là chất có hại, giải phóng histamine, leukotriene và các chất trung gian gây viêm, làm giãn và tăng tính thấm mạch máu dưới da, dẫn đến mề đay.

Triệu chứng thường xuất hiện từ vài phút đến 2 giờ sau khi ăn, gồm:

Mề đay: Mảng đỏ to nhỏ không đều, ngứa dữ dội, dễ tái phát.

Phù mạch: Sưng môi, mí mắt, cổ họng; nghiêm trọng có thể gây khó thở.

Triệu chứng toàn thân: Chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, tim đập nhanh, tức ngực, tụt huyết áp, thậm chí hôn mê. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng có thể đe dọa tính mạng.

Cách xử trí khi bị dị ứng

- Ngưng ngay việc ăn cua và các món chứa cua.

- Với mề đay nhẹ: uống thuốc, chườm lạnh để giảm ngứa, tránh gãi gây trầy da.

- Nếu mẩn đỏ lan rộng hoặc kèm sốt, khó thở, tức ngực, tim đập nhanh, đau bụng, tụt huyết áp, cần đến ngay khoa dị ứng hoặc cấp cứu.

- Không tự bôi corticoid lên diện rộng, tắm nước nóng hay dùng bài thuốc dân gian chưa kiểm chứng, vì có thể làm nặng thêm hoặc che lấp triệu chứng.

- Duy trì sinh hoạt điều độ, tránh đồ cay nóng, hải sản, lẩu, nướng, rượu bia; mặc quần áo rộng, mềm mại; dưỡng ẩm da thường xuyên.

Phòng ngừa dị ứng cua

- Đã biết dị ứng - tuyệt đối tránh: Nếu từng dị ứng với cua, tôm, sò, ngao, dù cua hấp dẫn đến mấy cũng không ăn.

- Người ăn lần đầu - thử ít trước: Ăn 1-2 miếng nhỏ, quan sát 24 giờ trước khi tăng lượng.

- Cảnh giác dị ứng chéo: Người dị ứng với tôm, sò điệp có nguy cơ cao dị ứng với cua, nên tránh.

Cua mùa thu ngon nhưng sức khỏe là trên hết. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ dị ứng sau khi ăn cua, đừng cố chịu đựng - hãy đến chuyên khoa dị ứng để được bác sĩ xử lý kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.