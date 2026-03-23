Hồi 18h30 ngày 23/3, Thượng úy Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn (Hà Nội) thì anh Giáp Văn Hà (SN 1991, trú xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển ô tô BKS 98B-058.XX bất ngờ dừng xe, đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.

Thượng úy Sơn dùng mô tô chuyện dụng dẫn đường cho cháu bé đi cấp cứu.

Theo trình bày, con gái anh là cháu G.K.Q (SN 2020) bị gãy tay, có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng vận động, cần được đưa đi cấp cứu chuyên khoa gấp trong khi đang là giờ cao điểm, giao thông ùn tắc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng uý Sơn đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng dẫn đường, phối hợp với các tổ làm nhiệm vụ trên tuyến phân luồng, ưu tiên phương tiện chở cháu bé di chuyển nhanh chóng đến Bệnh viện Việt Đức.

Trải qua quãng đường gần 10km dưới sự hỗ trợ của Thượng uý Sơn, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện an toàn, kịp thời cấp cứu.