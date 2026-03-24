Ngày 24/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tổ công tác thuộc Thủy đoàn I vừa phát hiện một thuyền viên làm việc trên tàu có tải trọng gần 1.400 tấn vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, khoảng 22h ngày 23/3, tổ công tác của Thủy đoàn I dừng kiểm tra tàu số hiệu VP-19XX đang lưu thông qua Km 29 sông Đuống (địa phận xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh).

Ông V.M.C. là thuyền viên làm việc trên tàu bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông V.M.C. (SN 1986, trú tại Phú Thọ) - thuyền viên làm việc trên tàu - vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,056 mg/l khí thở. Đáng chú ý, đây là loại tàu sông có tải trọng lớn, thuộc nhóm tàu tải nặng, với tổng công suất máy chính lên đến 760CV.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V.M.C. Theo Nghị định 139/2021/NĐ-CP, ông C. sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng và bị tước chứng chỉ chuyên môn từ 1-3 tháng.

Đại diện Cục CSGT cho biết, việc sử dụng rượu, bia khi làm việc, điều khiển phương tiện thủy tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông đường thủy, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và hàng hóa trên phương tiện.