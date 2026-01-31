Garden Residence - dòng căn hộ sân vườn độc đáo tại The Win City

Trong tổng thể quy hoạch, căn hộ sân vườn Garden Residence không được tạo ra để nhân rộng. Toàn dự án chỉ có 132 căn hộ sân vườn trên tổng số 2.822 sản phẩm, chiếm khoảng 5% quỹ căn, được bố trí tại tầng 5 các tòa tháp thuộc phân khu Victory Heights. Sự giới hạn này không đến từ chủ ý tạo khác biệt bằng con số, mà xuất phát từ chính cấu trúc thiết kế: chỉ một cao độ nhất định mới đủ điều kiện hình thành lớp không gian sân vườn liên tục, hài hòa giữa kiến trúc cao tầng và trải nghiệm sống.

Từ sự chọn lọc có tính toán đó, Garden Residence được phát triển như một cách tiếp cận khác về nhà ở đô thị. Thay vì đặt thiên nhiên ở vai trò trang trí, dòng căn hộ này tổ chức không gian sống xoay quanh hệ cảnh quan sân vườn trên cao tại tầng 5, với quy mô khoảng 1.700 m², được thiết kế như một công viên xanh mở rộng dành cho cộng đồng cư dân. Tại đây, nhịp sống diễn ra chậm rãi và tự nhiên hơn - từ những khoảnh khắc thư giãn ngoài trời, sinh hoạt gia đình đến sự kết nối giữa các thế hệ - gợi nhớ đến cảm giác quen thuộc của nhà phố, nhưng trong một cao độ tách biệt giữa lòng đô thị.

Bộ sưu tập căn hộ “Garden Residence - Nhà phố giữa tầng không” thuộc dự án The Win City. Ảnh phối cảnh: Thắng Lợi Group

Trên thế giới, các mô hình Garden Apartment hay Sky Garden Residence đã xuất hiện tại nhiều đô thị lớn ở Singapore, Nhật Bản hay các thành phố châu Âu, trong bối cảnh quỹ đất ngày càng thu hẹp và yêu cầu về chất lượng sống không ngừng được nâng cao. Khi không gian mặt đất trở nên khan hiếm, thiên nhiên được đưa lên cao như một lời giải cân bằng giữa mật độ đô thị và nhu cầu sống bền vững của con người.

Trong dòng chảy đó, Garden Residence tại The Win City là sự tiếp nối phù hợp với bối cảnh Việt Nam, nơi chuẩn sống đô thị đang dịch chuyển từ “đủ ở” sang “đáng sống”. Không gian sân vườn trên cao trở thành phần nền cho một lớp sống tinh tuyển, nơi cư dân tìm thấy sự cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và thiên nhiên - phản ánh triết lý phát triển của Garden Residence: không chạy theo số lượng, mà tập trung vào chiều sâu trải nghiệm.

Cam kết pháp lý minh bạch, tiến độ đảm bảo

Song hành cùng định hướng phát triển không gian sống xanh và quy hoạch bài bản, The Win City tạo dựng niềm tin trên thị trường nhờ việc triển khai đầy đủ các thủ tục pháp lý quan trọng. Dự án đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, được chủ đầu tư công bố lộ trình phát triển cụ thể, tạo sự yên tâm cho khách hàng.

Khách hàng ký hợp đồng đợt đầu Phân khu Victory Heights ngày 22/1/2026. Ảnh: Thắng Lợi Group

Sau Tết, phân khu Victory Heights dự kiến bước vào giai đoạn thi công phần thân, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình triển khai dự án. Việc công trình chuyển sang giai đoạn này được xem là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố niềm tin của thị trường và người mua, trong bối cảnh dự án đang được triển khai đúng kế hoạch đề ra. Toàn bộ công trường được Tổng thầu xây dựng Central trực tiếp chỉ huy và giám sát, đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình thi công.

Công trường dự án The Win City được Tổng thầu xây dựng Central trực tiếp chỉ huy và giám sát. Nguồn: Thắng Lợi Group

Vị trí “kim cương” - cửa ngõ phía tây TP.HCM

The Win City tọa lạc tại cửa ngõ phía tây TP.HCM, mặt tiền Trần Văn Giàu (TL10), cách nút giao Vành đai 3 - Trần Văn Giàu khoảng 5 phút. Khi Vành đai 3 TP.HCM hoàn thiện (dự kiến cuối tháng 4 năm 2026), dự án thuận tiện kết nối đến các đô thị vệ tinh, rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành (khoảng 60 phút) và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (khoảng 90 phút).

The Win City hưởng lợi từ nút giao Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh phối cảnh: Thắng Lợi Group

Bên cạnh đó, dự án còn hưởng lợi từ loạt trục hạ tầng trọng điểm như Võ Văn Việt nối dài, Nguyễn Thị Tú nối dài, cao tốc Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hình thành mạng lưới kết nối liên vùng hoàn chỉnh cho khu Tây TP.HCM. Với mật độ xây dựng thấp, The Win City được quy hoạch theo mô hình One Stop Living Hub, tích hợp hơn 100 tiện ích giáo dục - y tế - thương mại - giải trí, đáp ứng nhu cầu an cư và cho thuê bền vững của cộng đồng cư dân.

Trong bối cảnh dòng tiền nhà đầu tư, khách hàng tiếp tục “Nam tiến”, khu Tây TP.HCM lại hưởng lợi khi nhiều dự án hạ tầng đồng loạt về đích giai đoạn 2026-2028, The Win City được đánh giá là điểm đến phù hợp cho những lựa chọn an cư dài hạn hay đầu tư theo giá trị thực của bất động sản hạ tầng và dòng tiền.

