Công suất điện mặt trời tiếp tục tăng mạnh

Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) đã công bố dữ liệu ngành điện trong 10 tháng năm 2025. Theo đó, tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đạt 3,75 TW, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công suất điện mặt trời tăng 43,8% lên 1,14 TW, công suất điện gió tăng 21,4% lên 590 GW.

Đáng chú ý, từ tháng 1 đến tháng 10/2025, Trung Quốc đã bổ sung 252,87 GW công suất điện mặt trời mới (tăng 39%) và 70,01 GW công suất gió mới (tăng 53%).

Riêng trong tháng 10, lượng lắp đặt điện mặt trời đạt 12,60 GW, tăng 30,4% so với tháng 9.

Xu hướng phát triển điện mặt trời vẫn đang được đẩy mạnh ở quốc gia tỷ dân này. Mới đây, nhà sản xuất inverter Sineng thông báo đã nhận được phê duyệt từ Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) để phát hành cổ phiếu mới cho một nhóm nhà đầu tư nhằm huy động tối đa 1,65 tỷ Nhân dân tệ (227 triệu USD).

Công suất điện mặt trời tại Trung Quốc tăng mạnh. Ảnh: Trina Solar

Công ty sẽ dành 890 triệu Nhân dân tệ cho một cơ sở sản xuất inverter chuỗi công suất 25 GW, 610 triệu Nhân dân tệ cho dây chuyền bộ chuyển đổi lưu trữ năng lượng 15 GW và khoảng 150 triệu Nhân dân tệ cho vốn lưu động.

Đợt phát hành sẽ được phân phối cho không quá 35 nhà đầu tư, bao gồm cổ đông kiểm soát Wu Qiang. Sau khi hoàn tất, nhóm cổ đông kiểm soát dự kiến nắm 22,69% cổ phần và quyền kiểm soát công ty không thay đổi.

Tập đoàn China Energy Engineering Corporation (CEEC) đã công bố kết quả đấu thầu tập trung module mặt trời năm 2025. Có 23 công ty trúng thầu cho tổng khối lượng 17 GW, bao gồm các công nghệ TOPCon, BC và HJT. Những nhà sản xuất lớn trúng thầu gồm JA Solar, JinkoSolar, Astronergy, Tongwei, Trina Solar, LONGi và GCL System Integration.

Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ nặng

Bất chấp công suất điện mặt trời tăng mạnh, các doanh nghiệp trong ngành này như Longi Green Energy, JinkoSolar và JA Solar đều ghi nhận mức thua lỗ đáng kể trong quý III/2025. Nguyên nhân do giá tiếp tục giảm và tồn kho cao, làm dấy lên lo ngại của các nhà phân tích về tình trạng dư cung và áp lực biên lợi nhuận trên toàn chuỗi cung ứng PV.

Cụ thể, Longi Green Energy báo cáo khoản lỗ ròng 833,6 triệu Nhân dân tệ (115 triệu USD) trong quý III năm 2025, giảm so với mức 1,26 tỷ Nhân dân tệ của cùng kỳ năm ngoái, khi nhu cầu yếu và áp lực giá tiếp tục ảnh hưởng tới biên lợi nhuận. Doanh thu giảm 9,8% so với cùng kỳ, xuống 18,10 tỷ Nhân dân tệ.

Trong ba quý đầu năm, tổng doanh thu của Longi Green Energy đạt 50,92 tỷ Nhân dân tệ, giảm 13,1%, vẫn lỗ ròng 3,4 tỷ Nhân dân tệ.

Công ty đã xuất xưởng 38,15 GW wafer và 63,43 GW cell và module trong giai đoạn này. Lượng module dòng BC đạt 14,48 GW, với module HPBC 2.0 chiếm 23% tổng sản lượng giao hàng. Dòng tiền hoạt động đạt 1,82 tỷ Nhân dân tệ.

Longi báo cáo 51,3 tỷ Nhân dân tệ tiền mặt dự trữ và 96,13 tỷ Nhân dân tệ nợ phải trả, tương ứng tỷ lệ nợ trên tài sản 62,4%.

Tương tự, JinkoSolar ghi nhận khoản lỗ ròng 1,01 tỷ Nhân dân tệ trong quý III năm 2025 khi doanh thu giảm 34,1% so với cùng kỳ xuống còn 16,16 tỷ Nhân dân tệ.

Tổng lượng module xuất xưởng trong ba quý đầu năm 2025 đạt 61,9 GW, bao gồm hơn 20 GW tổng sản lượng module N-type Tiger Neo, trong khi lượng hệ thống lưu trữ năng lượng xuất xưởng vượt 3,3 GWh. Công ty giữ nguyên kế hoạch giao hàng cả năm 2025 ở mức 85-90 GW module và 6 GWh hệ thống lưu trữ.

JA Solar cũng ghi nhận khoản lỗ ròng 973 triệu Nhân dân tệ trong quý III vừa qua, đảo ngược so với mức lợi nhuận của cùng kỳ năm trước, khi doanh thu giảm 34,1% so với cùng kỳ xuống còn 12,9 tỷ Nhân dân tệ.

Tổng lượng module xuất xưởng trong ba quý đầu đạt 52 GW, bao gồm 18,17 GW trong quý III. Doanh nghiệp này dự kiến tổng lượng giao hàng module cả năm 2025 đạt 70-75 GW và kỳ vọng tốc độ tăng trưởng nhanh hơn ở mảng lưu trữ năng lượng.

Flat Glass Group cho biết, doanh thu chưa kiểm toán trong quý kết thúc ngày 30/9/2025 đạt 4,73 tỷ Nhân dân tệ, với lợi nhuận thuộc về cổ đông đạt 376,5 triệu Nhân dân tệ.

Doanh thu trong 9 tháng năm 2025 đạt 12,46 tỷ Nhân dân tệ, giảm 14,6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận giảm 50,8% xuống còn 638 triệu Nhân dân tệ.

Tính đến hết tháng 9/2025, Xinte Energy cũng ghi nhận khoản lỗ ròng 526,88 triệu Nhân dân tệ, với doanh thu 11,65 tỷ Nhân dân tệ thuộc về cổ đông của công ty niêm yết.

Theo PV