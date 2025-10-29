Sau một ngày xét xử, chiều nay (29/10), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Khế (71 tuổi, cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên) 8 năm tù; Nguyễn Quang Thông (54 tuổi, cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên) 5 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung. Trong đó, bị cáo Khế có vai trò chính, là người đề xuất, thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Thông là đồng phạm thực hành, giúp sức tích cực. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm đối với hành vi của từng bị cáo.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

HĐXX nhận định, các bị cáo đã thành khẩn, ăn năn hối cải; có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương. Các bị cáo đã tác động gia đình nộp một phần tiền khắc phục hậu quả, cụ thể gia đình bị cáo Khế đã nộp 35 tỷ đồng, gia đình bị cáo Thông nộp 500 triệu đồng. Bị cáo Khế là người trên 70 tuổi, gia đình có công với cách mạng... Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Về dân sự, thiệt hại xảy ra trong vụ án là hơn 215 tỷ đồng nên HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền này.

Theo cáo buộc, sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương bán chỉ định nhà, đất số 151–155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 cũ (nay là phường Khánh Hội), để Báo Thanh Niên làm trụ sở, hai cựu Tổng Biên tập Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã thỏa thuận hợp tác với các công ty trong đó có Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Công ty Mặt trời) thành lập công ty cổ phần để thực hiện dự án.

Sau đó, ông Khế tiếp tục có công văn xin thay đổi mục đích sử dụng với chức năng trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ. Để có tiền góp vốn vào công ty cổ phần, Báo Thanh Niên đã ký hợp đồng vay tiền của doanh nghiệp, với tài sản đảm bảo là nhà, đất số 151–155 Bến Vân Đồn.

Tiếp đó, ông Khế và ông Thông đã chuyển nhượng cổ phần của Báo Thanh Niên tại Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên cho Công ty Mặt Trời; đồng thời ký biên bản từ chối quyền sở hữu, toàn quyền sử dụng 9.000 m² sàn tại khu vực tòa nhà văn phòng trong dự án 151–155 Bến Vân Đồn để cấn trừ nợ.

Hành vi chuyển tài sản của Nhà nước sang tư nhân không qua đấu giá của ông Khế và ông Thông được xác định đã gây thiệt hại hơn 215 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng hành vi của ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung.