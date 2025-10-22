Ngày 22/10, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Tuyến (35 tuổi, ngụ Đắk Lắk) 19 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, Tuyến và chị Lý Thị Như Y. là vợ chồng, có 2 con chung. Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên tháng 11/2022, chị Y. bỏ nhà vào TPHCM sinh sống.

Ngày 15/4/2023, Tuyến chạy xe máy từ Đắk Lắk đến TPHCM (khoảng 400km) để tìm vợ. Trước khi đi, anh ta mang theo một con dao.

Khoảng 11h hôm sau, chị Y. đến nhà dì ruột ở xã Bà Điểm chơi. Một lúc sau, Tuyến cũng đến đây gặp chị Y. Tối cùng ngày, khi nằm ngủ, cả hai tiếp tục xảy ra cự cãi về việc chị Y. bỏ nhà đi và có quan hệ tình cảm với người khác.

Bị cáo Bùi Ngọc Tuyến. Ảnh: BH

Khoảng 2h ngày 17/4/2023, Tuyến lấy dao đâm vợ. Nghe tiếng la hét, chủ nhà trọ chạy tới kéo chị Y. ra. Được giải cứu, chị Y. bỏ chạy đến cửa phòng trọ thì gục xuống, bất tỉnh. Sợ bị bắt, Tuyến dùng dao tự đâm vào cổ mình để tự tử. Chủ nhà trọ đưa chị Y. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Khi công an đến hiện trường, trên cổ Tuyến vẫn còn con dao nên đưa anh ta đi cấp cứu. Đến ngày 27/8/2024, anh ta bị bắt tạm giam.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo quanh co chối tội và cho rằng do vợ bỏ đi rồi quen người khác khiến anh ta bức xúc, không kiềm chế được. Tuyến khai mình không cố ý giết vợ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự xã hội. Tuy nhiên, xét thấy đại diện bị hại có đơn xin giảm án, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, thuộc dân tộc thiểu số nên HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt, tuyên phạt bị cáo mức án như trên.