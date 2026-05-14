Mới đây, Geely đã chính thức giới thiệu công nghệ hybrid tự sạc i-HEV hoàn toàn mới, được hãng xe Trung Quốc khẳng định là vượt trội hơn chuẩn hybrid Nhật Bản về hiệu suất, khả năng tiết kiệm nhiên liệu lẫn độ thông minh trong vận hành. Đây được xem là tuyên bố mạnh mẽ hiếm thấy trong bối cảnh Toyota vẫn đang thống trị phân khúc xe hybrid toàn cầu.

Trao đổi với trang Carsales, ông Alex Gu, Phó chủ tịch Geely Auto International cho biết, hệ thống i-HEV (intelligent Hybrid Electric Vehicle) được Geely phát triển nhằm giải quyết triệt để hai "yếu điểm" cố hữu của xe hybrid Nhật Bản, đó là hiệu suất tăng tốc khiêm tốn và trải nghiệm lái thiếu cảm xúc.

Hệ thống hybrid tự sạc i-HEV của Geely sẽ giải quyết triệt để điểm yếu của hệ thống hybrid truyền thống. Ảnh: Geely

"Hệ thống i-HEV của chúng tôi khác với Toyota HEV, bởi vì nó là một hệ thống hybrid thông minh hơn" ông Alex Gu khẳng định.

Khác với xu hướng tập trung làm xe hybrid cắm sạc (PHEV) vốn đắt đỏ và phụ thuộc vào trạm sạc của nhiều hãng xe Trung Quốc, i-HEV là hệ thống hybrid tự sạc hoàn toàn khép kín. Đây chính là phân khúc mà Toyota đang thống trị trong suốt nhiều thập kỷ qua.

So với hệ thống hybrid cắm sạc EM-i đang dùng trên mẫu xe SUV Geely Starray, hệ thống hybrid tự sạc i-HEV được định vị là giải pháp dành cho nhóm khách hàng phổ thông, không muốn phụ thuộc vào sạc điện nhưng vẫn kỳ vọng mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.

Công nghệ này cũng mở đầu cho chiến lược hybrid ba tầng của Geely, gồm HEV hiệu quả cao (i-HEV), PHEV tầm xa (EM-i) và PHEV hiệu suất cao (EM-P).

Động cơ đốt trong có hiệu suất nhiệt công bố lên tới 48,4%. Ảnh: Geely

Trái tim của hệ thống i-HEV là khối động cơ xăng với hiệu suất nhiệt được công bố lên tới 48,4%, một con số thuộc hàng cao nhất thế giới hiện nay đối với động cơ đốt trong thương mại nhờ vào quá trình đốt cháy theo chu trình Miller, phun nhiên liệu ở áp suất 500 bar,tỷ số nén ước tính khoảng 15,5:1 cùng hàng loạt giải pháp giảm ma sát.

Hệ thống i-HEV sử dụng cấu trúc mô-tơ kép gồm mô-tơ P1 làm máy phát và mô-tơ P3 dẫn động bánh xe, cho phép động cơ xăng vừa tạo điện vừa tối ưu hiệu suất truyền động. Tổng công suất từ hệ thống điện đạt tới 308 mã lực, con số đủ để cải thiện điểm yếu về khả năng tăng tốc của xe hybrid

Theo Geely, i-HEV trước mắt tập trung vào cấu hình dẫn động cầu trước, nhưng không loại trừ khả năng bổ sung hệ dẫn động bốn bánh AWD thông qua mô-tơ điện đặt phía sau trong tương lai.

Trong các bài thử nghiệm nội bộ, mẫu sedan Geely Emgrand i-HEV ghi nhận mức tiêu thụ chỉ 2,22 lít/100km. Ảnh: Carsales

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của công nghệ i-HEV chính là mức tiêu hao nhiên liệu. Trong các bài thử nghiệm nội bộ, mẫu sedan Geely Emgrand i-HEV ghi nhận mức tiêu thụ chỉ 2,22 lít/100km. Dù đây chưa phải là con số đo lường chuẩn hóa toàn cầu, nhưng giới chuyên môn dự đoán mức tiêu hao thực tế của xe cũng chỉ dao động quanh ngưỡng 3 lít/100km.

Nếu điều này thành hiện thực, hệ thống i-HEV của Geely sẽ vượt trội hơn nhiều mẫu xe hybrid của Toyota về hiệu quả nhiên liệu. Để so sánh, mẫu Toyota Camry hybrid cùng kích thước với Geely Emgrand có mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức là 4 lít/100km.

Dự kiến, công nghệ i-HEV sẽ được trang bị trên hàng loạt mẫu xe chiến lược của Geely như SUV Starray, Monjaro và sedan Emgrand, nhằm phục vụ thị trường nội địa Trung Quốc cũng như xuất khẩu sang các thị trường quốc tế vào năm 2027. Việc loại bỏ cụm pin lớn đắt tiền của xe PHEV giúp công nghệ i-HEV có giá thành dễ tiếp cận hơn.

Dù vậy, theo các chuyên gia, thông số trên giấy tờ là một chuyện, thực tế lại là câu chuyện khác. Độ bền bỉ cơ học, sự ổn định của hệ thống điện và giá trị cốt lõi đã được kiểm chứng qua hàng thập kỷ của những chiếc xe hybrid mang logo Toyota vẫn là một "bức tường thành" không dễ gì xô đổ ngày một ngày hai.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của công nghệ Geely i-HEV chắc chắn sẽ khiến các "ông lớn" Nhật Bản phải tăng tốc đổi mới, và người hưởng lợi cuối cùng chính là người tiêu dùng toàn cầu.

(Theo Carsale)

