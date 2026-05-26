Cách Hà Nội khoảng 200km, tương đương 4-5 giờ di chuyển, suối Bản Mòn (thuộc xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La) những ngày gần đây trở thành địa điểm trốn nóng lý tưởng, thu hút đông đảo du khách gần xa tới trải nghiệm, check-in.

Đây là dòng suối tự nhiên ở tiểu khu Bản Mòn, cách trung tâm thị trấn Mộc Châu cũ khoảng 2km.

Khu vực suối khá rộng. Vào mùa hè, dòng suối chảy xối xả, nước trong và sạch. Hai bên bờ có nhiều cây xanh, tạo bóng râm mát nên trở thành địa điểm giải nhiệt lý tưởng cho các gia đình, nhóm bạn trẻ tìm tới, xua tan cảm giác oi bức.

Suối Bản Mòn thu hút du khách từ các tỉnh thành miền Bắc tới trốn nóng dịp hè

Anh Lê Hải – nhiếp ảnh gia địa phương, cho biết đường di chuyển từ trung tâm tới khu vực suối Bản Mòn khá thuận tiện, xe máy có thể tiếp cận tận nơi.

Nếu đi ô tô, du khách có thể dừng xe ở bãi đỗ cách suối khoảng 200m, sau đó đi bộ thêm một đoạn là tới.

“Đường vào suối đã được người dân sửa sang lại nên dễ đi. Du khách có thể sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển tới gần vị trí suối hoặc thuê tài xế bản địa chở vào tận nơi với giá khoảng 20.000 đồng/chiều”, anh Hải nói.

Giữa và quanh dòng suối có nhiều cây xanh tỏa bóng râm mát

Theo nhiếp ảnh gia địa phương, thời điểm lý tưởng để ghé thăm suối Bản Mòn là buổi chiều, khoảng 15h-18h.

Khi ấy, thời tiết mát mẻ, thích hợp để du khách tắm suối, chụp hình check-in, cắm trại hoặc kết hợp ngắm hoàng hôn, tận hưởng khung cảnh chiều tà lãng mạn.

Nếu muốn tham quan vào buổi sáng, du khách nên đến từ 6h-8h. Đây là lúc tiết trời dễ chịu, nắng nhẹ, thuận tiện cho các hoạt động vui chơi ngoài trời và chụp ảnh.

Du khách có thể chọn trang phục sáng màu như xanh, trắng để có những bức hình check-in đẹp bên suối

Hiện quanh khu vực suối Bản Mòn chưa khai thác dịch vụ du lịch, chỉ có một vài lán nhỏ bán đồ ăn như gà nướng hay thức uống được người dân dựng lên.

“Vì đây là suối nước tự nhiên, chưa có dịch vụ ăn uống hay lưu trú nên du khách tới dã ngoại hoặc cắm trại cần chuẩn bị sẵn đồ đạc từ nhà, bao gồm đồ ăn, nước uống và một số vật dụng cá nhân thiết yếu.

Đồng thời, du khách cần lưu ý dọn dẹp rác trước khi ra về để giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên”, anh Hải chia sẻ.

Khung cảnh xanh mát, trong lành ở suối khiến du khách cảm giác như xua tan mệt mỏi, oi bức

Nhiếp ảnh gia cũng gợi ý, tháng 5, tháng 6 là thời điểm suối bước vào mùa đẹp nhất, thu hút đông đảo du khách tới vui chơi, tắm mát.

Vì thế, để tránh cảnh đông đúc, du khách nên đến suối vào những ngày trong tuần, thoải mái tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.

“Nếu gia đình có trẻ nhỏ tới suối, bạn cần chủ động chuẩn bị sẵn áo phao. Ở quanh suối có dịch vụ cho thuê áo phao nhưng số lượng ít.

Ngoài ra, khu vực ven suối có nhiều tảng đá khá trơn trượt, bạn nên đeo dép lê thay vì đi chân đất và di chuyển thật chậm rãi, cẩn thận để đảm bảo an toàn”, anh nhấn mạnh.

Nước suối rất trong, sạch sẽ và mát mẻ. Du khách có thể đến trải nghiệm thoải mái mà không lo tốn kém

Vì suối Bản Mòn nằm không quá xa trung tâm nên nếu có dịp đến đây, du khách có thể kết hợp ghé thăm một số địa điểm du lịch thú vị khác trên địa bàn hoặc cách đó không quá xa như: rừng thông bản Áng, thác Chiềng Khoa, đồng cỏ 68, làng nguyên thủy…

Ảnh, video: Lê Hải