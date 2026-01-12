Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố báo cáo Tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính trong năm 2025 đối với 10 doanh nghiệp lớn, chiếm hơn 80% thị phần toàn ngành.

10 doanh nghiệp bao gồm: Công ty TNHH Best Express (Việt Nam) (Best), Tổng công ty chuyển phát nhanh bưu điện - Công ty cổ phần (EMS), Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh (GHN), Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), Công ty TNHH một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T), Công ty TNHH giao hàng Flex Speed (Flex Speed), Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel (Viettel Post), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Công ty TNHH SPX Express (SPX), Công ty TNHH Nin Sing Logistics (Nin Sing). Trong đó, Nin Sing công bố rút khỏi thị trường Việt Nam từ tháng 9/2025.

Báo cáo dựa trên dữ liệu thu thập trong 3 ngày bất kỳ với tổng số mẫu hơn 4,24 triệu bưu gửi thuộc nhóm hàng hóa, gói kiện dưới 2kg, vận chuyển trên 10 tuyến liên tỉnh có sản lượng lớn. Trong số đó, hơn 4,13 triệu bưu gửi được phát thành công, còn lại là các đơn chuyển hoàn hoặc hủy. Con số phản ánh tương đối đầy đủ hiệu quả hoạt động của các đơn vị chuyển phát trên thị trường.

Theo kết quả đánh giá, J&T Express dẫn đầu về khả năng đáp ứng thời gian toàn trình cam kết (6 ngày) với tỷ lệ phát đúng hẹn đạt 99,7%. Viettel Post xếp ngay sau với 99,68% (4 ngày), trong khi SPX Express đứng thứ ba với 98,84% (5,5 ngày). Nhóm doanh nghiệp tiếp theo như EMS (5 ngày), GHTK (6 ngày), VNPost (6 ngày) và GHN (7 ngày) đều ghi nhận tỷ lệ đáp ứng thời gian cam kết trên 96%, cho thấy mức độ cạnh tranh cao về chất lượng dịch vụ.

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ở tiêu chí tỷ lệ bưu gửi bị thất lạc, hư hỏng, SPX Express và Viettel Post không ghi nhận trường hợp thất lạc hoặc hư hỏng trong mẫu khảo sát. Các doanh nghiệp còn lại có tỷ lệ sự cố rất thấp, dao động từ dưới 0,01% đến 0,13%, phản ánh mức độ kiểm soát rủi ro tương đối tốt trên toàn thị trường.

Xét về thời gian toàn trình trung bình, GHTK và EMS có tốc độ xử lý nhanh nhất, với thời gian giao nhận lần lượt là 39,99 và 40,94 giờ cho mỗi bưu gửi liên tỉnh. Ngược lại, Best Express có thời gian trung bình cao nhất, 76,6 giờ.

Về giá cước, Nin Sing Logistics và J&T Express nằm trong nhóm có mức giá bình quân thấp nhất, dưới 14.000 đồng mỗi bưu gửi, trong khi EMS và VNPost có giá cao hơn do định vị ở các phân khúc dịch vụ khác nhau.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc công bố các chỉ số giúp người sử dụng dịch vụ có thêm căn cứ lựa chọn doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu. Năm 2025, doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 87.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024; sản lượng bưu gửi đạt 4,2 tỷ, tăng 26,6%; có 760 doanh nghiệp bưu chính đang hoạt động.