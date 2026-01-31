Giá bạc trong nước hôm nay 31/1/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 30/1, giá bạc trong nước ghi nhận phiên giảm sốc lịch sử. Các thương hiệu bạc ở nước ta liên tục điều chỉnh giá bạc theo đà giảm của giá bạc thế giới.

Theo đó, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa ở mức 3,848-3,967 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 12,2% so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý cũng giảm sốc 13,12-13,51 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra so với lúc mở cửa, còn 102,61-105,79 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, vào lúc 20h30 hôm nay, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat giảm còn 3,742-3,858 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với lúc mở cửa, giá bạc miếng của thương hiệu này giảm 604.000-623.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và mua vào.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng rơi về sát mức 99,79-102,88 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), giảm mạnh 16,1-16,61 triệu đồng/kg chiều mua vào và bán ra so với giá mở cửa.

Giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) chốt phiên giao dịch ngày 30/1 ở mức 4,047-4,164 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra. So với lúc mở cửa, giá bạc đã giảm 492.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg của Sacombank cũng được điều chỉnh giảm mạnh 13,12 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với lúc mở cửa, về ngưỡng 107,92-111,04 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Giá bạc trong nước rung lắc dữ dội. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới hôm nay 31/1/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp tục rơi tự do. Lúc 21h19 ngày 30/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay chính thức mất mốc 100 USD/ounce, khi lùi về sát ngưỡng 97,98 USD/ounce, giảm gần 17,69 USD/ounce, tương đương mức giảm 15,29% so với giá mở cửa.

Giá bạc hợp đồng tương lai cũng giảm mạnh 15,81 USD/ounce (giảm 13,82%) so với giá mở cửa, về ngưỡng 98,62 USD/ounce.

Cú sụt giảm này đánh dấu mức giảm trong một ngày nghiêm trọng nhất trong 13 năm đối với bạc.

Giá bạc thế giới giảm sâu trong bối cảnh Mỹ có Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mới là ông Kevin Warsh. Sau tin này, chứng khoán Mỹ giảm mạnh, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, trong khi giá vàng và bạc ghi nhận mức giảm sâu; chỉ số USD cũng đi lên.

Phản ứng của các thị trường phản ánh suy đoán Warsh có thể kém mặn mà hơn với việc cắt giảm lãi suất so với các ứng viên Chủ tịch Fed khác, xét đến những cảnh báo trước đây của ông về rủi ro lạm phát cũng như những lời kêu gọi gần đây yêu cầu Fed thu hẹp bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Warsh cũng đồng quan điểm với chỉ trích của ông Trump rằng Fed đã quá chậm trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Cùng với đó, hoạt động chốt lời và việc thanh lý các vị thế mua yếu từ nhóm nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn đang chi phối diễn biến của cả vàng và bạc trong ngày hôm thứ Sáu.

Ở diễn biến khác, Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) đã phải lùi thời điểm mở cửa giao dịch khoảng một giờ vào thứ Sáu do một sự cố kỹ thuật tiềm ẩn. Sự chậm trễ này diễn ra sau một tuần biến động dữ dội và giá tăng mạnh, trong đó giá đồng trên LME đã tăng vọt 11% vào thứ Năm, lên mức kỷ lục trên 14.500 USD/tấn. LME cho biết “thị trường hiện đã vận hành bình thường” sau khi giao dịch điện tử được nối lại lúc 10h00 sáng theo giờ Hong Kong.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco, các chuyên gia cho rằng dù giá bạc nhiều khả năng đã hình thành đỉnh trung hạn, nhưng lực mua mang tính trú ẩn an toàn vẫn sẽ duy trì sau giai đoạn điều chỉnh lành mạnh của đà tăng quá nóng thời gian qua, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump được cho là sẽ tiếp tục chủ động làm suy yếu đồng USD.

Sau nhiều năm cho rằng bạc mang tính công nghiệp quá cao để được xem là kim loại quý, còn vàng thì “không sinh lãi”, Bank of America hiện đặt mục tiêu giá bạc 170 USD/ounce, trong khi Citi vừa nâng dự báo ngắn hạn từ 100 USD lên 150 USD/ounce.

Bởi lẽ, những biến động bùng nổ mà thị trường kim loại quý đang chứng kiến không đơn thuần chỉ là một nhịp tăng trong chu kỳ “bò tót”. Việc giá vàng nhanh chóng vượt mốc 5.000 USD/ounce và giá bạc chinh phục 100 USD/ounce cho thấy sự lung lay mang tính nền tảng của niềm tin vào hệ thống tiền tệ toàn cầu, vốn đã âm ỉ tích tụ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Nhìn tổng thể, đà tăng vượt trội của hai kim loại quý cho thấy thị trường đang phát đi tín hiệu rõ ràng rằng vòng xoáy nợ công toàn cầu đã chạm ngưỡng tới hạn, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang, còn các tổ chức đầu tư lớn cùng nhà đầu tư cá nhân chỉ mới quay lại lĩnh vực khai khoáng kim loại quý sau làn sóng rút lui hàng loạt từ năm 2012.

Sự trở lại này tại một lĩnh vực vốn có quy mô nhỏ được thể hiện qua việc nhiều chỉ số quan trọng của ngành kim loại quý đang đứng trước khả năng bứt phá, vượt lên các ngưỡng kháng cự mạnh hình thành suốt 12 năm từ những nền tích lũy dài hạn.