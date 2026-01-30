Những ngày qua, giá bạc giữ vững nhịp tăng theo chiều thẳng đứng và liên tiếp lập kỷ lục lịch sử. Thế nhưng, bước sang ngày 30/1, đà tăng đã chấm dứt, thay vào đó thị trường chứng kiến giá bạc rơi tự do. Các thương hiệu bạc trong nước phải điều chỉnh giá kim loại quý này với tốc độ “chóng mặt”.

Đến 17h17 hôm nay, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,717-3,832 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên hôm qua (29/1), giá bạc miếng của thương hiệu này giảm sâu 664.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 684.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý cũng “bốc hơi” 17,71-18,24 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) so với chốt phiên hôm qua, về sát ngưỡng 99,12-102,19 triệu đồng/kg.

Tương tự, cuối giờ chiều nay, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty cổ phần Kim Loại Quý Ancarat được giao dịch ở mức 3,733-3,849 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm mạnh 755.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 778.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng rơi về mức 99,55-102,64 triệu đồng/kg, giảm tới 20,13 triệu đồng/kg chiều mua vào và giảm 20,75 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên qua.

Giá bạc có phiên rơi tự do sau khi lập đỉnh lịch sử. Ảnh: Ancarat

Giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) cuối phiên giao dịch chiều nay cũng giảm mạnh về mức 4,047-4,164 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra. So với chốt phiên trước đó, giá bạc miếng của Sacombank giảm mạnh 486.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc thỏi SBJ 999 tại Sacombank cũng giảm mạnh 12,96 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, về mức 107,92-111,04 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay lúc 17h45 ngày 30/1 (giờ Việt Nam) cũng rơi về mốc 100 USD/ounce. So với chốt phiên trước đó, giá bạc giao ngay đã giảm gần 15,66 USD/ounce, tương đương mức giảm 13,54%. Đây cũng là bước giảm rất hiếm thấy trong lịch sử giao dịch trên thị trường kim loại quý này.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá bạc có thời điểm đã mất mốc 100 USD, khi tụt về 95,11 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 cũng rời xa đỉnh, về sát mốc 101,09 USD/ounce, giảm mạnh 11,66% so với chốt phiên trước đó.

Giá bạc lao dốc đúng như dự báo của giới chuyên gia trước đó, khi giá bạc tăng quá nóng, vượt xa ngưỡng kỳ vọng.

Thị trường bạc vốn không mang tính đầu cơ mạnh, nhưng ở thời điểm hiện tại, diễn biến giá chịu tác động lớn từ hoạt động của các nhà đầu cơ ngắn hạn.

Cùng với đó, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) đang thúc đẩy nhà đầu tư “đuổi theo” giá bạc. Nhiều người coi bạc là lựa chọn thay thế cho vàng, đồng thời là công cụ để đặt cược vào các biến động địa chính trị và kinh tế vĩ mô.

Dù vậy, giá bạc vẫn được kỳ vọng có thể đạt 150 USD/ounce, vùng hỗ trợ quan trọng của bạc nằm quanh mốc 85 USD/ounce. Bởi, giá bạc vẫn được hỗ trợ khi nguồn cung khan hiếm, căng thẳng địa chính trị toàn cầu leo thang, đồng USD suy yếu cùng những biến động kinh tế xuất phát từ chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Song, trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia nhận định giá bạc có thể biến động 10% chỉ trong một phiên giao dịch - mức biến động được đánh giá là rất lớn và không phù hợp với những nhà đầu tư “yếu tim” hay thiếu kinh nghiệm.