Giá bạc trong nước hôm nay 30/1/2026

Trước đó, phiên giao dịch ngày 29/1, thị trường bạc trong nước tiếp tục biến động dữ dội khi tăng mạnh vào buổi sáng và suy yếu dần vào buổi chiều.

Đóng cửa phiên giao dịch 29/1, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 4,381-4,516 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 43.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 46.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Tuy nhiên, so với chốt phiên liền kề trước đó, giá bạc miếng chiều mua vào và bán ra tại Phú Quý tăng lần lượt 181.000 đồng/lượng và 186.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg tại Phú Quý chốt phiên giao dịch cũng tiến sát ngưỡng 116,83-120,43 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm gần 1,15 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với giá mở cửa. Còn so với chốt phiên giao dịch liền kề trước đó, giá bạc thỏi của thương hiệu này vẫn tăng mạnh 4,83-4,96 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) chốt phiên giao dịch ở mức 4,533-4,65 triệu đồng/lượng chiều mua vào bán ra, giảm nhẹ so với lúc mở cửa và tăng mạnh 156.000-162.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với chốt phiên liền kề trước đó.

Trong khi đó, giá bạc thỏi SBJ 999 tại Sacombank lại tăng 160.000-240.000 đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra so với giá mở cửa, lên mức 120,88-124 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Giá bạc vẫn duy trì đà tăng mạnh. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới hôm nay 30/1/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc bất ngờ lao dốc sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ và quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành đúng như dự báo của thị trường.

Lúc 23h18 ngày 29/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 112,87 USD/ounce, “bốc hơi” hơn 3,93 USD/ounce so với lúc mở cửa, tương đương giảm 3,37%. Còn so với mức đỉnh trong ngày 120,4 USD/ounce, giá bạc đã giảm 6,25%.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 cũng giảm 1,6 USD/ounce, lùi về ngưỡng 111,93 USD/ounce, tương đương mức giảm 1,41% so với lúc mở cửa phiên giao dịch.

Giá bạc thế giới đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại khi vượt mốc 120 USD/ounce vào hôm thứ Năm, nhờ được hỗ trợ mạnh từ nhu cầu gia tăng đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, chuỗi đà tăng giá liên tục đã chấm dứt khi xuất hiện lực bán cực mạnh bởi áp lực chốt lời.

Dù vậy, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu leo thang, giá bạc vẫn được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với các tài sản hữu hình và kênh trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu cùng những biến động kinh tế xuất phát từ chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đóng vai trò lực đỡ cho giá bạc.

Dự báo giá bạc

Ông James Emmett, CEO của MKS PAMP, nhận định nhu cầu đối với bạc hiện ở mức rất cao, vượt xa những gì thị trường từng ghi nhận trước đây. Theo ông, thị trường bạc vốn không mang tính đầu cơ mạnh, nhưng ở thời điểm hiện tại, diễn biến giá chịu tác động lớn từ hoạt động của các nhà đầu cơ ngắn hạn.

Cùng với đó, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) đang thúc đẩy nhà đầu tư “đuổi theo” giá bạc. Nhiều người coi bạc là lựa chọn thay thế cho vàng, đồng thời là công cụ để đặt cược vào các biến động địa chính trị và kinh tế vĩ mô.

Nhu cầu bạc vật chất tiếp tục đóng vai trò then chốt khi đơn hàng bán lẻ và bán buôn vẫn vượt xa nguồn cung. Sự thiếu hụt trên thị trường bán buôn một phần đến từ việc lượng lớn bạc được chuyển sang Ấn Độ, trong khi dòng bạc rút ra từ kho của sàn COMEX tại Mỹ chỉ phần nào giúp giảm áp lực thiếu cung tại London.

Cơn “khát” bạc của Ấn Độ được xem là yếu tố quan trọng khiến thị trường bạc vật chất căng thẳng trong năm ngoái, khi các đợt mua mạnh trước mùa lễ Diwali đã làm cạn kiệt nguồn bạc tại London. Cùng thời điểm, một lượng lớn bạc bị giữ lại trong kho của sàn COMEX do lo ngại Mỹ có thể áp thuế đối với kim loại này.

Tình trạng nguồn cung eo hẹp cũng khiến một số lô bạc, thậm chí cả vàng, phải được vận chuyển bằng đường hàng không thay vì đường biển truyền thống. Theo ông Emmett, thời gian hiện quá gấp gáp để có thể chờ đợi các chuyến tàu biển như trước đây.

Các nhà đầu tư trên thị trường bạc toàn cầu đang theo dõi nhiều yếu tố vĩ mô. Amundi SA -công ty quản lý tài sản lớn nhất châu Âu, nhận định giá vàng có thể tiếp tục đi lên khi những bất ổn trong chính sách của Mỹ khiến nhà đầu tư giảm nắm giữ tài sản bằng USD. Điều đáng nói, theo quy luật thông thường, giá bạc sẽ tăng theo đà của vàng.