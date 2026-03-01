Giá bạc trong nước hôm nay 1/3/2026

Giá bạc trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2/2026 tăng dựng đứng, sắp chạm mốc 100 triệu đồng/kg.

Cụ thể, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa giao dịch phiên 28/2 ở mức 3,588-3,699 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 93.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 96.000 đồng/lượng ở chiều bán so với thời điểm mở cửa. Còn so với chốt phiên hôm trước đó, giá bạc miếng mua và bán của thương hiệu này lần lượt tăng 240.000 đồng/lượng và 247.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng bật tăng lên ngưỡng 95,68-98,64 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng mạnh 2,48 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng tới 2,56 triệu đồng/kg ở chiều bán so với lúc mở cửa.

Đáng chú ý, so với chốt phiên trước đó, giá bạc thỏi của Ancarat tăng dựng đứng 6,4 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 6,69 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa ở mức 3,505-3,613 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 149.000-153.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này cũng được điều chỉnh lên ngưỡng 93,47-96,35 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên trước đó, bạc thỏi đã tăng 3,98 triệu đồng/kg ở chiều mua và 4,09 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Trong khi đó, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/2 ở mức 3,471-3,573 triệu đồng/lượng, còn bạc thỏi 999 loại 1kg là 92,56-95,28 triệu đồng/kg (mua - bán).

Ngày cuối cùng của tháng 2/2026, giá bạc thỏi tăng sốc 6,7 triệu đồng/kg. Ảnh: ACR

Giá bạc thế giới ngày 1/3/2026

Trên thị trường thế giới, trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc giao ngay có phiên tăng mạnh 6,19% và đóng cửa ở mức 93,84 USD/ounce. Theo đó, giá bạc giao ngay kết thúc tuần đầy biến động tăng 10,87%.

Song trong vòng một tháng trở lại đây, giá bạc giao ngay đã “bốc hơi” 19,52%. Dù vậy, giá kim loại này đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng là 90 USD mỗi ounce khi kết thúc phiên giao dịch cuối tháng ở mức 93,84 USD/ounce.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 cũng đóng cửa ở mức 93,64 USD/ounce, tăng 6,51% trong một ngày và tăng 13,71% trong vòng một tuần qua.

Giá bạc đã bứt phá dứt khoát lên trên mốc 90 USD/ounce sau khi xuất hiện thông tin Mỹ ban hành lệnh sơ tán trước nguy cơ các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran có thể xảy ra trong thời gian gần kề.

Hiện, mối đe dọa về một đợt leo thang địa chính trị một lần nữa khiến nhà đầu tư phải luôn trong trạng thái cảnh giác cao, đồng thời giữ chặt tài sản kim loại quý của mình.

Điều đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể gia tăng, giá bạc đang diễn biến tương tự vàng, nhưng với mức biến động mạnh hơn. Kim loại này vẫn duy trì xu hướng tăng chung của nhóm tài sản trú ẩn an toàn, khi giá tích lũy trên ngưỡng 93 USD/ounce, đồng thời giữ được sự ổn định dù động lực tăng đã phần nào hạ nhiệt.

Dự báo giá bạc

Trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp gia tăng mạnh, ông Eric Sprott - tỷ phú đầu tư kiêm nhà sáng lập Sprott Inc., cho rằng tỷ lệ vàng/bạc sẽ sớm quay trở lại mức lịch sử. Theo ông, bạc thường được khai thác với tỷ lệ khoảng 8:1 so với vàng, nhưng thị trường hiện đã lệch xa chuẩn này.

“Tôi luôn cho rằng tỷ lệ sẽ quay về 15:1, thậm chí có thể xuống 10:1”, ông nói. Với vàng đang giao dịch quanh vùng 5.000 USD/ounce, tỷ lệ 15:1 đồng nghĩa giá bạc cơ bản có thể vượt 300 USD/ounce.

Nhấn mạnh nhu cầu còn được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp công nghiệp, ông Sprott tiết lộ Samsung đã ký thỏa thuận với Silver Storm Energy để mua toàn bộ sản lượng bạc và ứng trước khoảng 5 triệu USD nhằm đảm bảo nguồn cung. Đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng khan hiếm vật chất ngày càng rõ rệt.

Ông Sprott cũng cho rằng, thời kỳ thị trường giấy kìm hãm giá kim loại quý đang dần kết thúc. Khi các quỹ đầu tư theo xu hướng hệ thống giảm tỷ trọng cổ phiếu Mỹ xuống gần bằng 0 và chuyển mạnh sang tài sản trú ẩn, tình trạng khan hiếm bạc vật chất có thể kích hoạt một chu kỳ định giá lại mang tính lịch sử đối với kim loại quý này.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi một thực tế đơn giản: bất ổn vẫn ở mức cao, nợ toàn cầu tiếp tục gia tăng và các nhà hoạch định chính sách đang phải điều hướng một môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp theo thời gian thực. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư không rời bỏ bạc, mà tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng vị thế.