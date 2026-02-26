Giá bạc trong nước ngày 26/2

Ngày giao dịch 25/2 chứng kiến cuộc 'chạy nước rút' của giá bạc. Nếu như mở đầu ngày giao dịch, giá bạc chỉ nhích tăng nhẹ hoặc có thương hiệu điều chỉnh giảm giá thì tới thời điểm cuối phiên sáng và đầu phiên chiều, giá bạc đồng loạt tăng mạnh và duy trì mức tăng đến cuối ngày.

Cụ thể hơn, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/2, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng ở mức 3,513-3,615 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 105.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với mức giá mở cửa cùng ngày.

Giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ tăng 2,8 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 93,68-96,4 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trong xu hướng tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3,378-3,482 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 65.000-67.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi 1kg của Phú Quý lên mức 90,079-92,853 triệu đồng/kg (mua-bán), tương đương tăng 1,733-1,787 triệu đồng/kg ở các chiều giao dịch.

Còn Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 3,395-3,5 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 92.000-95.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này tăng 2,453-2,533 triệu đồng/kg (mua-bán) so với giá mở cửa, lên mức 90,533-93,333 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc biến động liên tục và khó dự đoán trong những phiên giao dịch gần đây. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 26/2

Lúc 20h35 ngày 25/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 90,66-90,91 USD/ounce. So với thời điểm mở cửa, mức giá này tăng 3,65 USD/ounce, tương đương mức tăng 4,19%.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng hơn 3% lên khoảng 90 USD/ounce vào thứ Tư, tiến gần đến mức cao nhất trong một tháng. Thuế quan, lo ngại địa chính trị và bất ổn kinh tế rộng lớn hơn là các yếu tố tác động tới giá bạc và thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn.

Mỹ đã bắt đầu thu một khoản thuế toàn cầu tạm thời 10% vào thứ Ba. Trong khi đó, Nhà Trắng được cho là đang tìm cách tăng mức thuế này lên 15%, sau quyết định của Tòa án Tối cao vào tuần trước nhằm bác bỏ các mức thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.

Những lo ngại địa chính trị cũng đã hỗ trợ giá bạc, với việc giới đầu tư tập trung vào vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Geneva (Thuỵ Sĩ) vào ngày thứ Năm.

Tuy nhiên, sự tăng giá của kim loại quý có thể bị hạn chế do kỳ vọng giảm dần về việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bà Susan Collins, một quan chức của Fed cho biết việc giữ lãi suất ổn định trong một thời gian có thể là hợp lý. Lý do được đưa ra là điều kiện thị trường lao động đang cải thiện cùng với các rủi ro lạm phát vẫn tồn tại.

Dự báo giá bạc

Theo giới phân tích, giá bạc tháng Ba tăng 3,02 USD/ounce lên mức 90,515 USD/ounce. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của những người đầu cơ bạc tháng Ba là đóng cửa trên mức kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức 100 USD/ounce.

Việc thay đổi trong chính sách của ông Trump đã khiến các tổ chức giao dịch không thể định giá sự chắc chắn vào bất kỳ vị thế tài sản rủi ro nào - và khi sự không chắc chắn gia tăng, bạc và vàng trở thành những 'người thụ hưởng' theo bản năng.

"Bạc đã chứng kiến những biến động mạnh mẽ trong những ngày gần đây, phản ánh sự nhạy cảm của kim loại có hai tính chất này - vừa là đầu tư vừa là công nghiệp - đối với các cú sốc chính trị và tiền tệ cùng một lúc", một nhà phân tích thị trường cao cấp chia sẻ trên Finance Magnates.

Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV) phân tích thêm, sau khi tuyên bố áp mức thuế tạm thời 10% trong 150 ngày đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, Tổng thống Donald Trump muốn tiếp tục nâng mức thuế này lên 15%. Động thái này được cho là phản ứng trước phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, cho rằng chính quyền ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt thuế quan dựa trên Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Diễn biến trên không chỉ khiến hơn 175 tỷ USD doanh thu thuế quan đã thu trước đó đối mặt rủi ro phải hoàn trả, mà còn làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu.

Trong khi đó, căng thẳng Mỹ–Iran liên quan đến thỏa thuận về chương trình hạt nhân vẫn chưa cho thấy những tín hiệu hạ nhiệt, qua đó tiếp tục củng cố nhu cầu phòng thủ trên thị trường.

Về phía nền tảng cơ bản, trong bối cảnh thị trường bạc toàn cầu được dự báo bước vào năm thâm hụt nguồn cung thứ 6 liên tiếp, hoạt động sản xuất tại Mỹ - quốc gia có nhu cầu bạc công nghiệp lớn thứ hai thế giới - vẫn phát đi những tín hiệu tích cực.

Cụ thể, sản lượng công nghiệp tại Mỹ trong tháng 1/2026 tăng 0,7% so với tháng 12/2025, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Đà tăng đặc biệt ở nhóm máy tính và sản phẩm điện tử, cho thấy nhu cầu đối với bạc trong công nghiệp vẫn duy trì ổn định, tạo nền tảng hỗ trợ nhu cầu và giá bạc trong trung hạn.