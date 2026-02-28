Giá bạc trong nước hôm nay 28/2/2026

Giá bạc trong nước ngày 27/2 tiếp tục biến động mạnh khi tăng phi mã vào buổi sáng, nhưng sau khi đạt đỉnh 93-95,5 triệu đồng/kg vào đầu giờ chiều, giá kim loại quý này dần suy yếu.

Theo đó, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/2 ở mức 3,471-3,573 triệu đồng/lượng, tăng 33.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với thời điểm mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Sacombank cũng đóng cửa ở mức 92,56-95,28 triệu đồng/kg (mua - bán). So với lúc mở cửa, bạc thỏi của thương hiệu này đã tăng 880.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Trong khi, vào lúc 19h35 ngày 27/2, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 3,348-3,452 triệu đồng/lượng, còn bạc thỏi 999 loại 1kg là 89,28-92,05 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với lúc mở cửa, giá bạc miếng của Ancarat tăng 55.000-57.000 đồng/lượng và bạc thỏi tăng 1,47-1,52 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tăng nhẹ và đóng cửa ở ngưỡng 3,356-3,46 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này cũng đóng cửa ở mức 89,49-92,26 triệu đồng/kg, tăng 210.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với lúc mở cửa.

Giá bạc vào đà tăng mạnh. Ảnh: ACR

Giá bạc thế giới ngày 28/2/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay lúc 20h35 ngày 27/2 (giờ Việt Nam) tăng mạnh 3,65 USD mỗi ounce, tương đương tăng 4,13% so với chốt phiên trước đó, lên mức 91,95 USD/ounce. Có thời điểm giá bạc giao ngay đã vọt lên 92,73 USD mỗi ounce - mức cao nhất tuần.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 cũng tăng 4,81 USD mỗi ounce, tương đương tăng 5,53%, lên mức 91,81 USD/ounce.

Lực mua mạnh được duy trì trên thị trường giúp giá bạc tăng mạnh ở phiên giao dịch đầu giờ ngày thứ Sáu tại Mỹ.

Đáng chú ý, giá bạc thế giới tăng trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi một chỉ báo lạm phát quan trọng của Mỹ nhằm khép lại tuần và tháng giao dịch, là chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1.

Báo cáo công bố sáng 27/2 dự báo PPI tháng 1 tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,5% ghi nhận trong tháng 12/2025. Trong khi đó, PPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) cũng được dự báo tăng 0,3% so với tháng 12, giảm so với mức tăng 0,7% của tháng liền trước.

Ngoài ra, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn gia tăng trước thềm cuối tuần khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao.

Theo phân tích kỹ thuật, phe mua trên thị trường hợp đồng bạc kỳ hạn tháng 3 đang hướng tới mục tiêu tiếp theo là đưa giá đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự mạnh 100 USD mỗi ounce. Trong khi đó, phe bán đặt mục tiêu kéo giá đóng cửa xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng tại mức đáy tháng 2 là 71,815 USD.

Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự gần nhất được xác định tại mức đỉnh của tuần này là 91,34 USD, tiếp đến là mốc 93,00 USD. Ngược lại, các vùng hỗ trợ lần lượt nằm tại 87,00 USD và mức đáy ghi nhận trong tuần ở 84,56 USD.

Dự báo giá bạc

Ông Nitesh Shah, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree nói rằng giá bạc đã tăng quá mạnh trước đó, đồng thời lưu ý khi xét theo tỷ lệ vàng/bạc, chỉ số này hiện thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử, cho thấy bạc đang tương đối đắt so với vàng.

Khác với vàng - nơi nhu cầu chủ yếu đến từ đầu tư và tích trữ tiền tệ, thì bạc chịu ảnh hưởng lớn hơn từ nền kinh tế thực. “Do bạc mang tính công nghiệp cao hơn nhiều, tôi lo ngại nhu cầu công nghiệp có thể bị kìm hãm khi giá tăng mạnh”, ông Shah nhận định.

Vì vậy, ông cho rằng sẽ không bất ngờ nếu bạc suy yếu tương đối so với vàng trong phần còn lại của năm và dự báo tỷ lệ vàng/bạc có thể quay trở lại vùng 60-70 điểm.

Tuy vậy, vẫn tồn tại yếu tố khó đoán là nhà đầu tư cá nhân có thể tiếp tục ưu tiên bạc do mức giá tuyệt đối thấp hơn vàng. Theo ông Shah, nhu cầu đối với tiền xu và thỏi bạc vẫn có thể duy trì ổn định ngay cả khi các yếu tố cơ bản nghiêng về vàng.

Xét trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu vẫn ở mức cao, ông Shah cho rằng tỷ trọng phân bổ vào cả vàng và bạc trong danh mục đầu tư hiện vẫn rất thấp và còn nhiều dư địa tăng trưởng, bất chấp mức giá đã cao.

Việc tái cơ cấu danh mục đầu tư có thể trở thành động lực mang tính cấu trúc quan trọng đối với thị trường kim loại quý. Thực tế cho thấy, nhiều nhà đầu tư tổ chức hiện chỉ nắm giữ tỷ trọng rất nhỏ, do đó ngay cả sự gia tăng phân bổ khiêm tốn cũng có thể tạo tác động lớn, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree cho hay.